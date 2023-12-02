BİM indirimleri bugün başlamış bulunmakta. İndirim ile ilgili katalog paylaşıldı. Bütün detaylar burada...

Bu hafta Cuma ve sonraki hafta Salı günü için BİM, mağazalarda indirimli satış yapacakları ürünlerin kataloğunu paylaştı. Ev hanımları ve Harry Potter severler için bir çok ürün çeşidi indirimde olacak.

BİM aktüel indirimli ürün listesi

Harry Potter karakter çeşitleri 299 TL, Harry Potter Puzzle 69 TL, Harry Potter günlük seti 299 TL, Harry Potter Lisanslı Boyama Kitap çeşitleri 19.50 TL

Mixim dolgulu kurabiye izmir bombası 32.50 TL, Züber karışık kuruyemiş hurma bar 34.50 TL, Tariş hurma özü 37.50 TL

1 L tam yağlı Dost süt 25,50 TL, 5 kg Dost yarım yağlı yoğurt 117,50 TL, 400 g Dost çiftlik kaşkaval peyniri 79 TL

Dijitsu 32 inç HD Ready TV 3 bin 199 TL, Kumtel inox set üstü ocak 1.599 TL, 1 L Stanley termos advanture 999 TL