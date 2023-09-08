Ellerde titreme, bir hastalık bulgusu da olabilir ya da fizyolojik tremor dediğimiz vücudun dış etkenlerden örneğin, aşırı kafein tüketimi, aşırı yorgunluk, aşırı egzersiz gibi durumlarla ya da metabolik bazı hastalıklarla ilişkili olabilir. Tiroid bezinin aşırı çalışması ya da şekerin ani düşmesi veya yükselmesi gibi durumlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle mutlaka bir doktora hatta nöroloğa başvurması gerekir.

Titremeye eşlik eden bulgular var mı? Hareketlerde yavaşlama, kas katılığı, dengesizlik gibi eşlik eden bazı bulgular olabilir. Bunların ayırımını yapmak için mutlaka bir nöroloğun değerlendirmesi, titreme muayenesinin yapılması ve ona göre doğru tanının konulup tedaviye en erken dönemde başlanması gerekir. Titreme hastalığının görüldüğü esansiyel tremor dediğimiz hastalık, toplumda en sık görülen hareket bozukluğudur. Hastalar bundan şikayetçi olmayabilirler. Başlangıç safhasında tek taraflı olabildiği için hasta bunu görmezlikten gelebilir, ihmal edebilir. Doktora başvurabileceğini düşünmeyebilir. O nedenle mutlaka ayırıcı tanının yapılabilmesi, doğru tanının konması için nöroloğa mutlaka başvurulması gerekir. Tüm hastalıklarda olduğu gibi bu tür hareket bozukluklarında da erken tanı ve tedavinin başlanması gidişatın iyi olacağını gösterir.