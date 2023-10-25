Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurmuştu.

Teklif, TBMM'de kabul edildi.

Kasım ayında ödenmesi kararlaştırılan ikramiye, Cumhuriyetin ilan edilmesinin 100. yıl dönümü vesilesiyle verilecek.TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri de devam ediyor.