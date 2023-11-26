Polat soruşturması kapsamında Avukat Ahmet Gün’ün yanında mali müşavir olarak görev yapan ve “Polatların kara kutusu” olarak bilinen Zümrüt Yerebakan itirafçı oldu. Zümrüt Yerebakan MASAK raporundaki bütün şirketlerin kredi kartı ve e-ticaret platformu dokümanlarını bir CD içinde emniyet mensuplarına teslim ettiği öğrenildi.

MASAK raporunda naylon fatura miktarının 300 milyon olduğunu fakat gerçekte 1 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi. Ahmet Gün’ün bütün kurduğu sistemi anlattı.

Ahmet Gün’ün kurduğu sistemi anlattı

Zümrüt Yerebakan, Gün’ün etrafındaki insanlara ya da yabancılara firmaları devrederek naylon fatura keserek komisyon aldığını söyledi.

Ahmet Gün’ün kurduğu sistemi anlatan Zümrüt Yerebakan, “yabancılara devredilen firma bir süre bekletilir. Ardından mükellefleri olan şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda stok affı beyanı verip firmaların satışa hazır malı olduğunu, böyle kesilen faturanın da ilerde yargı kararında gerçek kabul edileceğini iddia ederek komisyon karşılığında kişilere verilirdi.... Bu şekildeki sahte belgelerin ödemeleri çekle alınıp tahsil edildikten sonra kendi ve ailesi adına olan hesaplara yatırılırdı” dedi.