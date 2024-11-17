ATM kullanımı giderek daha yaygın hale gelse de, banka veznelerinde hala yoğunluk yaşanmakta. Bazı vatandaşlar, küçük miktarları çekmek için bile veznelerde uzun süre beklemek zorunda kalabiliyor. Bu durumu hafifletmek amacıyla bankalar önemli bir adım attı. Veznelerdeki kuyrukları azaltmak için daha fazla ATM kurulması ve online bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, mobil bankacılık uygulamaları üzerinden para çekme ve yatırma işlemleri daha da kolaylaştırılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte, para çekme ve yatırma işlemleri ATM'ler aracılığıyla daha pratik hale gelecek. Türkiye genelinde 49.847 ATM bulunuyor ve vatandaşlar bu makineleri kullanarak işlemlerini hızla gerçekleştirebilecekler. Ancak, bankaların aldığı karar doğrultusunda, veznelerden yapılabilecek para çekme işlemleri yalnızca 20 bin TL'nin altındaki tutarlar için mümkün olacak. Bu tutarın altındaki işlemler için ATM kullanımı zorunlu hale getirildi.

EMEKLİLERİN TEPKİSİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, vatandaşlar istedikleri miktarda parayı bankaların veznelerinden çekip yatıramayacak. Bankalardaki yoğunluğu azaltmak amacıyla getirilen bu düzenleme, sadece belirtilen tutarın üzerindeki işlemler için veznelerin kullanılmasına izin veriyor. Birçok vatandaş için bu değişiklik büyük bir sorun yaratmazken, ATM kullanmayı bilmeyen kişiler, özellikle de emekliler, bu duruma tepki gösteriyor. Emekliler, yeni düzenleme karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldi.

Bankaların bu hamlesiyle, emeklilerin ve ATM kullanmayı bilmeyen diğer vatandaşların yeni sisteme adapte olmaları ve işlemlerini daha pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.