Halkbank, emekliler için özel bir promosyon gündeme getirdi. Banka tarafında yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Halkbank'a aktaranlar promosyon alabilecek.

Bu kapsamda promosyon almak isteyen emekliler 3.000 TL 'ye hak kazanabilecek. Kampanya süresi boyunca ana kart ve ek kartlardan en yüksek ParafPara tutarı 3.000 TL olarak açıklandı.

HALKBANK'TAN EMEKLİLERE ÖZEL 3 BİN TL

Halkbank emeklilere özel kampanyaya ilişkin detayları paylaştı; Kampanya katılabilmek için 1 Nisan 2023 tarihinden sonra Halkbank’tan ilk kez maaş almanız gerekiyor.

Halkbank, 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında emekli müşterilerine tüm sektörlere özel Paraf veya Parafly bireysel kredi kartlarıyla aylık 5.000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde 500 TL, toplamda ise 3.000 TL hediye verecektir.

Kampanya süreci içerisinde ana kart ve ek kartlardan en yüksek ParafPara tutarı 3.000 TL olacaktır. Maaşını bankadan ilk defa alan veya maaşı bankaya aktaran emekli müşterileri, Paraf mobil uygulamasını indirerek promosyona katılabilir.

Ya da telefonlarındaki SMS bölümüne "KATIL" yazıp 3404'e göndererek promosyondan yararlanabilecektir. Kampanyaya katılmak için Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom operatörlerinden SMS gönderilmesi gerekmektedir.