Milyonlarca emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammıyla ilgili beklenen açıklama sonunda geldi. Yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammına 5 puan eklenerek yüzde 42,6 olarak belirlendi. Bu çerçevede en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltildi.

Fakat, bu zam düzenlemesinin ardından memur emeklisine yapılan yüzde 49,25 zamla kıyasladığında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük bir oranda kaldı. Bu durum, emekliler arasında niye farklı oranlarda zam yapıldığı sorusunu gündeme getirdi. Ayrıntılar ve merak edilen tüm soruların cevapları, Kanal D Ana Haber'de izleyicilerle paylaşıldı.

Hükümet'in aldığı yeni bir kararla, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı zammı netleşti. Yapılan düzenleme ile beraber en düşük emekli aylığı, 7 bin 500 liradan 10 bin liraya kadar çıktı. Ancak, emekli vatandaşların maaşlarında yapılan bu artışın detayları oldukça merak ediliyor.

Dr. Öğretim Üyesi Okan Güray Bülbül, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 42,6'lık zam oranını kök aylıkları üzerinden alacaklarını belirtti. Ayrıca, zammın ardından hesaplanan aylığın yine 10 bin TL'nin altında olması durumunda, emeklilere maaşlarının 10 bin TL olarak ödeneceğini duyurdu. Bu kararın detayları ve emeklilerin maaşlarındaki değişiklikler Dr. Okan Güray Bülbül tarafından detaylı bir şekilde açıklandı.

E-DEVLETTE GÖRÜNEN AYLIK DOĞRU MU?

E-Devlet üzerinden Emekli Aylık Bilgisi ekranını kontrol edenler, yüzde 37,57'lik zammın etkisiyle güncellenmiş maaşlarını görebilecekler. Bu ekran üzerinde görünen toplam tutar, eğer kök maaşınız ek ödeme ile birlikte 10 bin TL'nin altında kalıyor ise, hesabınıza yatırılacak miktar yine 10 bin TL olacak. Yapılan zamların ve ek ödemelerin detayları, E-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabiliyor olacak.

KÖK AYLIKTA SINIR 7 BİN 15 TL

Emeklilerin yeni dönemde, kök aylığı 7 bin 15 TL'nin altında kalıyorsa maaşlarını 10 bin TL olarak alacaklar. Örneğin, bir emeklinin e-devletine giriş yapması durumunda maaşı 13 bin 43 lira, ek ödemesi ise 521 lira olarak görülebilir. Bu toplamda 13 bin 564 lira etmektedir.Fakat, bu rakam yüzde 37,57 zam uygulanmış halidir. Bu rakama yüzde 5 daha eklenerek, ek zamlı maaş miktarı ortaya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğa, temmuz ayında kapanacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, aradaki 12 puanlık farkın 5 puanı şu an kapatıldı ve kalan 5 puan Temmuz'da kapatılacak. Bu durum rakamlar ile ele alınacak olursa; En düşük memur emeklisinin maaşı Ocak ayında 9 bin 876 lira iken, yüzde 49,25'lik zam sonrasında 14 bin 739 liraya yükseldi.

En düşük SSK emeklisinin maaşı ise Ocak zammı olan yüzde 42,6 ile 14 bin 83 liraya çıktı. Eğer enflasyon beklentisi gerçekleşirse, Temmuz'da memur emeklisi yüzde 20 zam alarak maaşını 17 bin 686 liraya çıkaracak.

Aynı dönemde SSK emeklisi yüzde 25 zam alacak ve maaşı 17 bin 603 liraya yükselecek. Böylece bugünkü 656 liralık fark Temmuz'da 83 liraya düşmüş olacak.