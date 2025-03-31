Milyonlarca emekli, 1000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının ödenip ödenmeyeceğini ve ne zaman yatacağını merakla sorguluyor. 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin 3 bin TL'sini alan emekliler, kalan 1000 TL'lik farkı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası SGK, 15,5 milyon emekliye fark ödemesi yapacak. Peki, 1000 TL'lik ikramiye farkı ne zaman yatırılacak?

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin TBMM'de kabul edilmemesi üzerine, emeklilere ilk olarak 3 bin TL'lik ödeme yapıldı. SGK'nın belirlediği takvime göre, ikramiyeler 24 Mart'ta ödenmeye başlandı ve 28 Mart'a kadar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmesine dair karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Hesaplara yatırılan 3000 TL'nin ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1000 TL'lik fark ödemelerinin yapılacağı tarih belirlenmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemesinin ne zaman yapılacağına dair takvim, TBMM'deki teklifin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek. SGK'nın, 1000 TL'lik farkı bayram sonrası en kısa sürede emeklilerin hesaplarına yatırması bekleniyor.