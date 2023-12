Bunu aklımızda tutarak ve çok fazla ruh arayışından, tartışmadan ve sessizce düşündükten sonra, şimdiye kadar tasarlanmış en büyük oyun karakterleri listemizi titizlikle bir araya getirdik. Çoğu eski arkadaşlar olacak, bazıları yeni tanıdıklar olacak, ancak her biri göze çarpıyor – kültürel simge, ilham verici yenilikler veya karakter tasarımının bir başyapıtı.

Sahtekarın oyun efsaneleri galerisi burada başlıyor …

50. Commander Shepard

Bu liste, sadece belirli bir oyuna veya franchise’a selam atmak için var olan bazı karakterleri içermelidir. Bu adama biraz kredi ver, bir insan hayalet mi? İnanılmaz!

49. Ezio Auditore De Firenze

Çok az karakterin Ezio Auditore kadar eğlenceli isimleri vardır. Birkaç karakter de park etmek kadar eğlencelidir.

48. Earthworm Jim

İnsansı bir gövdeye ve küçük bir solucan kafasına sahip kaslı bir solucan mı? Olağanüstü karakter tasarımı. Listeyi onun yaptığını biliyordun.

47. Pit of Kid Icarus

Super Smash Brothers serisinde eğlenceli olsa da, küçük meleğimizin Kid Icarus’ta NES’te ilk kez göründüğü 1986 yılına kadar bu çak bir beşlik durumundayız.

46. Fargoth

Fargoth, TES: Morrowind’in ilk anlarından kalma smarmy orman elfidir. Listeyi yapamayacak kadar aptaldır. Keşke altınını her zaman çalabilseydik.

45. McCree

Video oyunları dünyasında henüz emekleme döneminde olduğunu biliyoruz, ancak rustik cazibesine karşı koyamadık.

44. Jonathan Irons

CoD Kevin Spacey olarak da bilinir. Bir kötü adam olarak bahsetmeye bile gerek yok.

43. Handsome Jack

Arkadaşımız Bay Spacey tarafından başlatılan eğlenceli kötü adam temasına sadık kalarak, Borderlands 2’den gelen büyük kötü adam çok sıcak geliyor.

42. Rayman

Şu adama bak! Boyun yok, kol yok, bacak yok! İnanılmaz!

41. Diddy Kong

“Tekrar geri döndü ve şimdi de zamanı geldi // ve bu sefer havasında // Jetpack’iyle // tabancaları dışarıdayken çok yükseğe uçabiliyor, o sert bir kong …”

40. Urdnot Wrex

Uzaya geri döndük! En azından prosedürel olarak oluşturulmuş bir alan değil! Bu sıkıcı olurdu! Bu listeyi Krogan Paralı Askerinin yapmaması gerektiğini düşünüyorsan, o zaman haberi ona verecek kişi olmalısın. Çoban.

39. Ryu Hayabusa

Orijinal Xbox’taki Ninja Gaiden, şimdiye kadar yapılmış en büyük aksiyon macera oyunlarından biridir. Bir İşlenmemiş Kusursuzluk çalışması.

38. Spyro

Bu ikonik mor ejderha, zevkimize göre her zaman biraz fazla sevimliydi. Yine de başını sallamak zorundaydık.

37. Nathan Drake

Bu adam gerçek bir tutucudur ve buna gerçekten hayran olmalısın. Tıpkı… yaptığı her şeyi bir düşünün, anlıyor musunuz?

36. Deckard Cain

Ah, Deckard Cain. Tüm Sığınak’ta eşi benzeri olmayan bir coşkuyla arketipini kucaklayan bir karakter. Ya da en azından Tristram’ın tamamında.

35. Gordon Freeman

Bu adam olmadan nerede olurduk? Sana nerede olacağımızı söyleyeceğim. Bir kafa travmasına yenik düştüğümüz için çoktan gitmiş olurduk.

34. GLaDOS

Bir pastayı nasıl bu kadar güzel gösterdiğini bilmiyoruz. Böylesine alçak bir Genetik Yaşam Biçimi ve Disk İşletim Sistemi.

33. Samus Aran

Bu listedeki bayanları da temsil etmeliyim ve Samus başlamak için çok iyi bir yer.

32. Princess Zelda

Zelda, oyuncu olmayanların açıklanamaz bir şekilde hatırlayabileceği bir isim. Tüm zamanların en büyük franchise’larından birinin büyük bir parçası.

31. Agent 47

Ah, bu kel kafalı barkod çocukta bir başka ikonik karakterimiz var. Adam temizleyebilir! Kelimenin birçok anlamında.

30. Sam Fisher

Kendini düşmanların üzerinde böyle tutarak, onun uzun bacaklı bölünmesinin üstesinden asla gelemedik. Sam Fisher gerçek bir baş belası.

29. Jack of Blades

Bu kötü çocuğun maskesinin arkasında pek çok karışık sorun olmuş olmalı. Yine de Oakvale Kahramanımız için mükemmel bir kötü adam yaptı!

28. Sonic the Hedgehog

Şimdiye kadar yapılmış en iyi sisteme sahip Dreamcast oyununu piyasaya sürene kadar Sonic’e gerçekten girmedik.

27. Donkey Kong

“Grubun lideri o, onu iyi tanıyorsunuz // sonunda kuyruğunu tekmelemek için geri döndü // hindistancevizi tabancası hamle atabilir // eğer seni vurursa KESİNTİSİZ”

26. Banjo

Bu hayvanları aynı anda kim dışarı çıkardı? Biz umursamıyoruz. Bal ayısını seviyoruz.

25. Pikachu

Burada ne yaptığımızı gördün mü? Herkes Pikachu’yu 25. yuvaya koyar mı? Pikachu’nun gerçek şöhreti oyundan çok TV şovundan gelmiş olabilir, ancak bu noktayı her iki şekilde de kazandı.

24. Bonnie MacFarlane

Bonnie MacFarlane, Red Dead Redemption’ı böylesine olağanüstü bir oyun haline getirmeye yardımcı olan özel bileşenlerden biridir. Onun sığırlarıyla boğuşmak zorunda kaldığımız zamanlar hariç (spoiler uyarısı).

23. Rayne

Bloodrayne’den Rayne, sizi çok korkutan ama ondan yeterince alamadığınız o kışkırtıcı vampirlerden biridir.

22. Cortana

Akıllı, yetenekli Cortana. Onun yardımı olmadan evrenin devam edeceğini düşünmüyoruz.

21. Sarah Kerrigan

İster hayalet ister kraliçe olsun, Sarah Kerrigan hesaba katılması gereken bir güçtür. Tüm zamanların en iyi RTS oyunlarından biri olan Starcraft’a seslenin.

20. Bowser

İkonik kötü adamlar hakkında konuşun. Mario Tennis’de harika ve Mario Party’nin çukurlarından biri. Bu adamla asla bilemezsin!

19. Marcus Fenix

Kemiklere kadar kötü kurtçuk içen bir bonafide hakkında konuşun. Cephanesi bitmiş ya da bir şeyin ne kadar güzel olduğu hakkında konuşmuş olsa da, her zaman eğlenceliydi.

18. Megaman

Bir adamın bu ikonik kahramanı, orijinal el topuydu. Buna saygı duymalısın.

17. Max Payne

“Ben Payne, enayi vur!” Her zaman çubuğun kısa ucunu çizen ve ne zaman bırakacağını asla bilemeyen bir adam için biraz boşaltın.

16. Subzero

Buzadam geliyor. Kaçın.

15. Kratos

Bu insan tanrısı bir canavar gibi vücut boyayabilir! Yeni sakalı hakkında ne düşünüyorsun?

14. Kitana

Ne, Kitana hayranı değil misin? Anla? Anla?!

13. Scorpion

Buraya gel!

12.Ganondorf

Ganondorf’unki kadar şık kıyafetlerle listemizden kimse kaçamazdı. Birisi gidip Roger Klotz’a her şeyi yanlış anladığını söylesin. OG Ganondorf, gerçekten yeşil ten / turuncu saç yapmayı biliyor.

11. Pacman

Erken kuş, dedikleri gibi solucanı kaptı ve çok azı Pacman’dan daha önce ortaya çıktı. Bu mutlu aç çemberine onursal 11. yuvayı veriyoruz.

10. Duke Nukem

“Devam et, günümü yaşa. Kıç tekmeleme ve sakız çiğneme zamanı geldi ve sakızım bitmişti. Ahh, çok daha iyi. ” Devam etmeli miyiz? Devam edebiliriz …

9. Cloud Strife

Final Fantasy, bebeğim. Serinin en iyi oyunu olarak kabul edilen Final Fantasy VII’deki en iyi karakterden bahsediyoruz. Kılıcı, tavrı, sıkıntılı geçmişi … Bu adamda sevilmeyecek ne var?

8. Geralt of Rivia

Franchise’ın her bölümünde Geralt of Rivia bu kadar serinledi. The Witcher III olağanüstü bir oyundur ve bu büyük ölçüde ana adamımız Geralt’a teşekkür eder. Çok az karakterin bu kadar sarsılmaz bir güveni vardır. Yardım edemezsin ama Beyaz Kurt’a saygı duyabilirsin.

7. Lara Croft

Orijinal PlayStation için orijinal Tomb Raider, bir mağazada tanıttığımız ilk oyunlardan biriydi. Uzun bir yol kat etti. Bu ilk on sırayı fazlasıyla kazandı!

6. Princess Peach Toadstool

Prenses Peach etrafta varken asla sıkıcı bir an olmaz. Yakalanıyor, kurtarılıyor, Mario’yu kurtarıyor, Mario Kart’ta rakibini aşıyor, insanlara tava ile vuruyor… Evet, o başka bir şey.

5. Solid Snake

Metal Gear Solid’den Solid Snake’in çıkmadığı bir karakter listesi nedir? Muhtemelen şimdiye kadar yaratılmış en iyi gizli karakterlerden biridir.

4. Mario

Burada bir yerde olduğunu biliyordun. Mario’nun tüm zamanların en iyi beş karakterinden çıktığı bir gün gelecek. Bu gün o gün değil. Mario’dan o kadar kolay kaçamazsın.

3. Link

Nintendo’nun diğer istisnai franchise’ı. Bu listede Zelda’ya çoktan övgüde bulunduk, ancak dizinin ana karakterine saygı duymalısınız. Yakında gelecek olan yeni Zelda taksitiyle, Ocarina of Time’ın tüm harika anıları geri geliyor.

2. John Marston

Benim adım John Marston beyler. Ve sen öldün! ” John’u unutmuş olabilirsin. Bonnie MacFarlane’den bahsettiğimizden beri epeyce karakter oldu. Red Dead Redemption kadar iyi bir oyunu karakter listesinde iki kez tanımamak için hiçbir sebep yok. Bu, kaç kez oynarsanız oynayın iyi olan bir oyundur. Hikaye, karakterler, diyalog, hepsi çok iyi yapılmış.

1. Master Chief

Evet. Evdeki büyük sunucu. En orijinal seçim değil ama bu, bir karakterin Spartan 117’nin gerçekte ne kadar harika olduğunu gösteriyor. İmkansız ihtimallere karşı bir Spartalı. Büyüklüğünün bir kısmı, ondan asla şüphe etmemenizdir. Bizi buradan görebilecek biri varsa, o da John’dur.

Peki, en unutulmaz karakterlerden bazılarının listesine gelince, bu ilk 50 karakter notu nasıl aldı? Pek çok şeyin kişilik, görünüm ve hisle ilgisi var. Ve bundan daha da önemli olan şey, gerçekten kaynaştığı şey havalı karakter tasarımıdır.

Siz de yorum olarak en güçlü yada ikonik karakterlerinizi yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz.