Ender Saraç Diyabet Diyeti Listesi
Sabah
- iki dilim tam çavdar ekmeği
- 1-2 tatlı kaşığı kuşburnu marmelatı Şeker eklenmemiş olsun
- 3 parmak az tuzlu peynir
- 3-4 adet sivri biber
- 1 fincan kuşburnu çayı veya yeşil çay
Ara Öğün
- 1 yeşil elma (kabukları ile birlikte yeyin)
Öğlen
- 1 tabak sarı mercimek çorbası ( Boza kıvamında olsun)
- 1 porsiyon kadar az yağlı derisiz kızartma olmayan hayvansal protoin ( Tavuk, balık ara sıra yağsız kırmızı et olabilir)
Ara Öğün
- 1 bardak yağsız süt için
- Bir avuç doğal yaban mersini
- 15 adet tuzsuz çiğ fındık
Akşam
- 1 porsiyon boza kıvamında sarı mercimek için
- 5 kaşık sivri biberli bulgur
- pırasa brokoli ya da ıspanak tüketin
Gece
- Tuzsuz sarı leblebi
- 1 fincan kuşburnu çayı ve yeşil çay