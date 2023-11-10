Ender Saraç Diyabet Diyeti Listesi

Sabah

  • iki dilim tam çavdar ekmeği
  • 1-2 tatlı kaşığı kuşburnu marmelatı Şeker eklenmemiş olsun
  • 3 parmak az tuzlu peynir
  • 3-4 adet sivri biber
  • 1 fincan kuşburnu çayı veya yeşil çay

Ara Öğün

Diyet ve Beslenme Diyet ve Beslenme
  • 1 yeşil elma (kabukları ile birlikte yeyin)

Öğlen

  • 1 tabak sarı mercimek çorbası ( Boza kıvamında olsun)
  • 1 porsiyon kadar az yağlı derisiz kızartma olmayan hayvansal protoin ( Tavuk, balık ara sıra yağsız kırmızı et olabilir)

Ara Öğün

  • 1 bardak yağsız süt için
  • Bir avuç doğal yaban mersini
  • 15 adet tuzsuz çiğ fındık

Akşam 

  • 1 porsiyon boza kıvamında sarı mercimek için
  • 5 kaşık sivri biberli bulgur
  • pırasa brokoli ya da ıspanak tüketin

Gece

  • Tuzsuz sarı leblebi
  • 1 fincan kuşburnu çayı ve yeşil çay