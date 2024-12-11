Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, ödülün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından hafta sonu oynanacak Karşıyaka maçında kendilerine verileceğini belirtti. Enes Çelik açıklamasında, “Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Bursaspor taraftarını kadın cinayetlerine dikkat çeken koreografisinden ötürü Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görmüştür. Karşıyaka maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Hacıosmanoğlu ödülü kulübümüz adına bizlere takdim edecektir. Bu değerli ödülü bizlere layık gören kurul üyeleri ve federasyonumuza taraftarımız adına teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber merkezi