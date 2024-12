Çelik, Batalla ile ligin ilk yarısını değerlendirdikleri sırada teknik heyete destek anlamında bir takviye önerisinde bulunduklarını, ancak beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını belirtti. Başkan, eleştiriye her zaman açık olduğunu vurgulayarak, aynı yaklaşımı Batalla’dan da beklediğini ifade etti. Çelik, "Başarı, yönetimden taraftara, teknik heyetten futbolcuların özverisine kadar her kesimin katkısı ile elde edilir. Yani başarı sadece bir unsurla gelmez. Başarı, ortak bir sinerjiyle elde edilir. Başkan olarak her yönetim toplantısında, 'Varsa eleştirilecek bir nokta, buyurun konuşun' diyorum. Eleştiriden kaçmıyorum ve herkesin de açık olması gerektiğini düşünüyorum. Teknik heyetle de aynı şekilde, ilk yarı bitene kadar eksikliklerle ilgili değerlendirmelerimizi yönetim kurulu ve kendisiyle görüşen arkadaşlarımıza ilettik. Kendisine, teknik heyete destek anlamında bir takviye önerdik. Ancak buna şiddetle karşı çıktı. Herhangi bir isim dayatmasında bulunmadık, sadece olabilecek isimler üzerine istişare yapmayı amaçladık. Ancak bu öneriye beklemediğimiz şekilde sert bir tepki aldık. Bu durum bizde olumsuz bir sonuç doğurdu" dedi.

Çelik, yeni bir teknik direktör arayışının sürdüğünü, henüz kimseyle görüşmediklerini ve sürecin devam ettiğini aktardı. Gelecek hocanın bakış açısına göre transfer sürecini şekillendireceklerini söyleyen Çelik, "Bir transfer yaptık ve bundan sonrası için yeni hoca ile karar vereceğiz. Süreç, yeni hocayla birlikte devam edecek" dedi. Görevde bulundukları 6 aylık süreyi zorlu bir süreç olarak tanımlayan Başkan, "Bursaspor’un 1,7 milyar liraya yakın borcu vardı. Hangi hocaya sorsak, Pablo dahil, 'Transfer tahtası açılıyor mu?' diye soruyorlardı. Açık olsa gelmeye hazırdılar. Ancak biz göreve geldiğimizde transfer tahtası kapalıydı, ne para vardı ne de bir şey. Tüm imkansızlıklara rağmen bu görevi kabul ettik. Şartsız, koşulsuz girdik. Bu süreçte ciddi bir mücadele verdik. Ancak şu an geldiğimiz nokta bizim için beklenmedik bir gelişme oldu. Olayın böyle sonuçlanması gönül kırıklığı yarattı. Altı aydır işimizden ve ailemizden ciddi fedakarlıklar yaptık. Yönetim kurulu olarak buradan makam elde etme ya da siyasette bir yere gelme gibi bir amacımız yoktu. Bursaspor için güzel bir sistem kurmayı hayal ediyorduk. Ancak bu istişareye kapalı olma yaklaşımıyla ilerlemek mümkün değil. Geldiğimiz noktada, dünden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Arkadaşlarla toplanıp değerlendirme yapacağız. Bursaspor'a bugüne kadar yaptığımız katkılar için hakkımı helal ediyorum" diye konuştu.