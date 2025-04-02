Yeşil-beyazlı ekip, erteleme maçında deplasmanda Kahramanmaraşspor’u 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Teknik direktör Adem Çağlayan yönetiminde çıkışa geçen Bursaspor, son haftalarda sergilediği etkili futbol ve aldığı kritik galibiyetlerle şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Kahramanmaraş deplasmanında da sahadan üç puanla ayrılan yeşil-beyazlılar, taraftarlarını sevindirdi.

Maç boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Bursaspor, savunmadaki disiplinli performansıyla rakibine pozisyon şansı tanımazken, hücumda etkili ataklarla gol aradı. Maçın tek golü ise ikinci yarıda geldi ve yeşil-beyazlılara kritik bir galibiyet getirdi.