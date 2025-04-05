Geçtiğimiz hafta zorlu Kahramanmaraş deplasmanında hata yapmayarak 3 puanı alan ve en yakın takipçisi Karşıyaka ile olan 7 puanlık farkı koruyan Bursaspor için geri sayım başladı.

Enes Çelik başkanlığında ki Bursaspor yönetimi ve Teksas Taraftar grubu şampiyonluk kutlamaları için çalışmalarını hızlandırdı.

BURSASPOR’UN ŞANSI NE KADAR?

Ligde şu ana kadar oynanan 26 haftada 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, topladığı 61 puanla grupta lider durumda.

Bursaspor, bu hafta sonu oynanacak olan 23 Elazığ FK maçını kazanması durumunda, Karşıyaka’nın Kahramanmaraş deplasmanında alacağı olası bir mağlubiyet durumunda şampiyonluğu garantileyecek.

Bursaspor’un kazanması, Karşıkaya’nın berabere kalması durumunda puan farkı 9’a çıkacak. Karşıyaka’nın, yenmesi durumunda ise puan farkı 7’de kalacak. Bu durumda bir hafta sonra ki Artvin Hopa deplasmanında Bursaspor’un yenmesi halinde, rakip alacağı puanlara bakılmaksızın Yeşil Beyazlılar yine şampiyon olacak.

23ELAZIĞ FK NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Doğu Anadolu temsilcisi, ligde ki 26 haftada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Topladığı 23 puanla grupta 14. Sırada bulunan ekip, küme düşme hattında yer alıyor.

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 beraberlik alan ve 5 maçını kaybeden ekipte tehlike çanları çalıyor. 23 Elazığ FK, Bursaspor’a yenilmesi durumunda bir sonra ki hafta küme düşme sınırında yer alan Kırşehir FK ile mücadele edecek. Doğu temsilcisi bu 2 maçı kaybetmesi durumunda ligden düşecek.

BURSASPOR-23 ELAZIĞ FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 27. Hafta mücadelesinde Bursaspor-23 Elazığ FK arasında ki karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda oynanacak. Maç HT Spor’dan canlı yayınlanacak.