Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 3,43'lük bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise TÜFE'de yüzde 61,36 oranında bir artış gözlemlendi.

Ayrıca, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ekim ayında yüzde 1,94'lük bir artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 39,39 seviyesine ulaştı. ÜFE, üretim maliyetlerini ve fiyatları izleyerek ekonomik faaliyetlerin genel seyrini yansıtıyor.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,08 olarak düşünülüyordu. Ancak TÜİK verilerine göre, bu beklentilerin altında bir enflasyon oranı kaydedildi. Ekonomistler ayrıca yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağını tahmin ediyorlardı.