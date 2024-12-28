Türkiye genelinde devam eden İl Kongreleri çerçevesinde, kongre Tofaş Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Kongrede, mevcut Başkan Davut Gürkan, tek aday olarak tekrar seçime girdi.

Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmaya "Yeşil Bursa'mızın değerli insanları" diyerek başladı. Bursa'nın kültürel ve medeniyet birikimine vurgu yapan Erdoğan, "Bursa, bizim kalbimizdeki yerini asla kaybetmeyecek. Zaman değişse de, her şey değişse de Bursa'nın bu özel yeri kalacak" şeklinde ifade etti.

Erdoğan, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dilerken, teşkilatın her kademesinde görev alan yol arkadaşlarına teşekkür etti.

"Durmak yok, yola devam," diyen Erdoğan, gençlerin dinamizmiyle bugüne kadar yürütülen siyasi mücadelede görev almış tüm üyelerine teşekkürlerini sundu.

Ayrıca, partinin gücünü artırmak için kadroların güçlendirileceğini belirterek, partiyi bugünlere taşıyanların büyük fedakarlıklar sergilediğini vurguladı. "Ayağı kesilenleri biz bulacağız, kapıları bir bir çalacağız" diyerek, Bursa'da AK Parti'nin daha da güçleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İl ve ilçe binalarımızda oturmayacak, sürekli sahada olacağız. Kardeşlerim, Bursa göz alıcı doğal güzellikleri ve manevi değerleriyle kendisine meftun eden bir şehirdir. Bursa, emeğin lokomotifidir. Kongreden sonra Bursamızda bazı fabrikaların resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Şehir sanayisinden dolayı büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bursa sanayisi yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor. Bursa sanayisi dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla beraber dünya daha fırtınalı sulara gömüldü. Enflasyon son 60-70 yılda en yüksek seviyeleri gördü. Tüm dünya gibi Türkiye olarak biz de bunları izledik. Enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı Bursa'mızı etkilemiştir. İşçi, emekli, çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sorunlarla daha çok karşılaştı. Gerek şahsen, gerek iktidar, gerekse AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak hiçbir vatandaşımıza kulaklarımızı kapamadık.

Her zorluğun farkındayız. Her kesimin talep, beklenti ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir, şeffaf olma siyasetidir. Milletimize hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Verilen ve unutulan sözler hem bu ülkeye hemde siyasete çok büyük zararlar verdi. Bol keseden vaat dağıtanlar, arkada tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. AK Parti olarak 2002'den beri bu ucuz siyaset tarzını elimizin tersiyle ittik. Ülkeye bedel ürettirmeyeceğiz dedik. Türkiye için en iyisini zor da olsa en doğru kararı alacağız dedik. Bu duruşumuzdan da taviz vermedik" şeklinde konuştu.