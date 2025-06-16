İran’a yönelik saldırıların ardında sinsi planlar bulunduğunu belirten Erdoğan, İsrail’in döktüğü her kanla kendi sonunu hazırladığını ifade etti. Türkiye'nin bu süreçte kolaylaştırıcılık dahil, üzerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Gündeminde İran-İsrail geriliminin yer aldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ve Türkiye’nin duruşuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

Erdoğan açıklamasında, Kurban Bayramı boyunca trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti. Jandarma ve polisin adeta seferber olduğunu ifade eden Erdoğan, 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollardan 16.3 milyon aracın geçiş yaptığını, bu rakamın ülkedeki toplam araç sayısının yarısından fazlasına denk geldiğini söyledi. Aynı dönemde Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve kent içi trenlerle 2 milyondan fazla yolcu taşındığını, havalimanlarında ise 3.9 milyon kişiye hizmet verildiğini açıkladı. Sadece İstanbul Havalimanı’ndan 1.152 milyon yolcunun geçiş yaptığını bildirdi.

Ulaştırma yatırımlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Erdoğan, yeni projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi'nin Derice etabının temelinin atıldığını belirten Cumhurbaşkanı, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2.5 saate düşeceğini açıkladı. Erdoğan, projenin 5 istasyon, 8 tünel ve 26 köprü viyadükten oluşacağını, 2029 yılında devreye alınmasının planlandığını belirtti. Ayrıca, Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın demir yolu aracılığıyla birbirine bağlanacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelinde devam eden çatışmalara da değindi. Rusya-Ukrayna savaşının tarafları yıprattığını, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin potansiyel bir tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi. Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırım işlendiğini belirten Erdoğan, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarını da pervasız olarak nitelendirdi. Son olarak İran’a yönelik başlatılan saldırılara dikkat çeken Erdoğan, bu saldırıların İran’ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle yapıldığını ancak gerçekte daha derin ve sinsi planların söz konusu olduğunu ifade etti.