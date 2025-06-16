Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde üretilen Kurşunlu çileğinin hasadı başladı. Mahallenin tek geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilen Kurşunlu çileği, tarlada 70-80 liradan alıcı buluyor.



Yaşanan doğa olayı kırağı nedeniyle ilk hasadı Mayıs ayı başında olması gerekirken Mayıs ayı sonu hasadına başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı aralıkta yapılacak.



Çilek hasadı için tarlada inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bildiğiniz gibi Kurşunlu mahallesindeyiz şu anda. Tabi ki burası Kurşunlu mahallesi ama etrafında 5-6 köyde daha çilek üretimi yapışmakta. Hasadı geç başlamadı aslında, hasat başlayalı 1 ay oldu. Ama 1 ay kaybımız oldu bu sene. Onu anlatayım, normalde 1 Mayıs’ta başlardı buranın çilek hasadı. Malumunuz bu sene ülkemizin her tarafında 61 ilimizde olan don olayından çilekte etkilenmiş oldu. Normalde çilek, biliyorsunuz kışın yaşayan bir ürün olmasına rağmen ilk defa karşılaşıyoruz. Çileklerde de yanma oldu, dolayısıyla hasada 1 ay geç başlamış olduk. Sadece 1 ay geç başlamadan dolayı bile 3.5 milyon lira gibi bir kaybımız oldu burada onu söyleyeyim. Normalde çilek biliyorsunuz 3 senede bir yeni fidan ekilmek suretiyle tazeleniyor. Dolayısıyla bu sene bölgemize genç fidan ekimi çok olduğundan dolayı bir rekoltede düşüklük oldu, bir de işte don olayından dolayı düşüklük oldu." dedi.

600 MİLYON TL GELİR

Bu sene toplamda yine 10 bin ton civarında bir çilek üretimi olacağını söyleyen Çelik, "Bu da fiyatın ortalama 60 lira olduğunu düşündüğümüzde, ortalamasından bahsediyoruz bugün çünkü bu çilek 80 liraya satılıyor. 70- 80 lira arasında. Biz onu ortalama olarak düşündüğümüz zaman demek ki bölgemize 600 milyon TL gibi bir para girmiş olacak. O da çiftçimizi diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerimiz burada çilekten ayakta duruyorlar zaten, ayakta durmaya uğraşacaklar. Burası merkez zaten halimiz Kurşunlu mahallesinde, eski belediye biliyorsunuz burayı. Kurşunlu mahallesinde ve çevresinde Hasanpaşa, Eymir, Süpürtü, Özlüce, Çitli ve Kınık köyleri var etrafında. Onlarda buraya dahil ama merkezi Kurşunlu." diye konuştu.

4 ÜLKEYE İHRACAT

İhracattan bahseden Çelik, "Bildiğiniz gibi her sene zaten buradan ihracata ürün gidiyor, her sene devam ediyor. Bu senede geç başlamasından dolayı hasadın soğuklardan dolayı biraz geç kaldı ama şu anda 4 tane ülkeden ihracatçılar buralarda geziyor, bir talep var. Burası neresi diye soracak olursanız Irak’tan müşteriler buralarda, ihracatçılar burada. Rusya’dan buradalar, Gürcistan’dan. Savaş olmasına rağmen Ukrayna gibi ülkelerden ihracatçılar buralarda çilek alımı için dolaşıyorlar." şeklinde konuştu.