CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez, CHP, SP ve Deva Parti İlçe Başkanları ile birlikte oyunu Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesinde kullandı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve yeni parlamento üyelerini seçmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başında. CHP Bursa Milletvekili adayı Erkan Dönmez, CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, SP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve Deva Partisi İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay ile birlikte Yunus Emre Meslek Teknik Anadolu Lisesinde oyunu kullanmak üzere sandık başında bulundu.

Oyunu kullanan Dönmez, okul bahçesinde bir açıklama yaptı. Dönmez, “İlçe Başkanlarımızla birlikte oyumuzu kullandık. Millet ittifakı ilçe başkanlımızla birlikte seçim boyunca bir demokrasi şöleni yaşatmaya çalıştık. Çok güzel bir seçim çalışması gerçekleştirdik. Görüyoruz ki, insanların gözlerinde mutluluk, gülücükler bize seçimi kazandığımız havasını şimdiden veriyor. Ümit ediyoruz ki, hayırlısıyla akşam sandıklar açıldığında seçimi kazanarak mutlu bir demokrasi şölenini birlikte yaşayacağımızı ifade ediyor. Bu süreç içerisinde beni yalnız bırakmayan ve gurur tablosu yaşatan CHP, SP, Deva, Gelecek ve DP ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize, bütün dostlarımıza, İnegöl’ümüze, İnegöl’de bize sahip çıkan bütün hemşerimize çok teşekkür ediyorum. Memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

CHP İlçe Başkanı Bengül Kavlan, SP İlçe Başkanı Hasan Eroğlu ve Deva Partisi İlçe Başkanı Ahmet Kani Erbay yaptıkları açıklama da , seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular.