Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında, bir grup genç gürültü nedeniyle güvenlik görevlileri ile çıkan kavganın şiddetlenerek silahlı bir çatışmaya dönüşmesi sonucunda üzücü bir olay yaşandı. Olay, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir bara gece 01.30 sularında meydana geldi.

İddialara göre, gece kulübünde gürültü yapmaları nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılmak istenen genç arkadaş grubu, bu duruma tepki gösterdi. Tartışma hızla tırmandı ve güvenlik görevlileri tarafından grup kapının önüne çıkarıldı. İşte tam bu anlarda olaylar kontrolden çıktı.

Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E., elinde bulunan silahı kullanarak Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etti. Bu sırada Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu üzücü silahlı çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, Gökhan Kılıç tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, Muhammet O.'nun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı. Tüm bu şok edici olaylar, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilmiş ve bu görüntüler de olayın vahametini gözler önüne sermiştir.