Kadın çalışanlar, 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2160 prim günü ile erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu düzenleme, çocuk sahibi anneler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Sağlık durumları nedeniyle iş gücünün en az %60’ını kaybeden sigortalılar, gerekli sağlık raporunu aldıklarında 1800 gün primle malulen emekli olabiliyor. Bu sistemde yaş şartı aranmıyor ve çalışamayacak durumda olanlara önemli bir destek sağlanıyor.

En az 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesi olan çalışanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu hak, özellikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli olmakla birlikte, yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor.

Bazı meslek gruplarında çalışanlar, yıpranma payı sayesinde daha erken emekli olabiliyor. SGK tarafından belirlenen mesleklerde sigortalı olanlara ek prim günleri kazandırılıyor ve bu sürenin yarısı kadar yaş şartından indirim yapılıyor.

Engelli çalışanlar için de özel bir emeklilik düzenlemesi bulunuyor. En az %40 engelli raporuna sahip olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günüyle yaş şartı olmadan emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

Erken emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da çağrı merkezi üzerinden yetkililerle iletişime geçebilir.