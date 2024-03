Seçim çalışmalarını tüm alanlarda tam kadro sürdüren Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, dernek ziyaretleri kapsamında İnegöl Şavşatlılar Derneğini ziyaret etti.

Meclis Üyesi listesinde Şavşatlılar Derneği yönetiminde bulunan iki ismin olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Hasan Eroğlu, camiadan destek istedi.



Eroğlu konuşmasında ekip vurgusu yaparak, “Her şeyi ben bilirim iddiasında değilim ama işi bilenle çalışmayı iyi bilirim” dedi.

FARKLI SİYASİ KİMLİKLERİ BİR ARADA ÇALIŞTIRABİLİYORSUNUZ

Güzel karşılamadan dolayı dernek Başkanı Sebahattin Temiz ve yönetimine teşekkür ile söze başlayan Hasan Eroğlu “Şavşatlılar Derneği’nin İnegöl’ümüzün siyasi kimliğinde yeri başka. Birçok farklı siyasi kimliği bir araya getirip ortak çalışma yaptırabilen bir sivil toplum kuruluşu. Bu çok önemli bir değer bu sebeple sizleri canı gönülden kutluyorum” dedi.



İKİ DEĞERLİ HEMŞERİNİZ LİSTELERİMİZDE

Meclis üyesi listesindeki iki isme dikkat çeken Eroğlu, “Bu anlamda sizlerin aynı zamanda yönetiminizde olan iki değerli insanı biz de meclis üyesi adayı olarak belirledik. Kıymetli Ertuğrul Meydan abim ve Av. Fatih Mücahid Berber kardeşimiz zaten aynı zamanda partimizin yönetim kadrosunda. Şimdi sizleri temsilen meclis üyesi olarak inşallah belediyede görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ BİLİRİM İDDİASINDA DEĞİLİM AMA İŞİ BİLENLE ÇALIŞMAYI İYİ BİLİRİM

Hasan Eroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Aslında çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü Biliyorum ki bu politik yarışlar hepimizi yordu. Adaylar, afişler, Onlarca vaatler, anketler derken artık yeter dediğini de duyuyorum. Gerçekten kalbine dokunacak bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Belki Hasan Eroğlu ismi de anlamaya, tanımaya çalıştığın insanlardan biri. Sana yardımcı olmak için tüm samimiyetimle şunları sana söylemek istiyorum: Her şeyi ben bilirim demem. Ama işi bilenle çalışmayı iyi bilirim. Her şeyi tek başıma yapamam ama birlikte bir çok şeyi başarabiliriz. Belki her yere yetişemem. Ama yetişemediğim yere yetişecek birini gönderirim. Kimin kafasında ne hesap var bilemem ama senin hakkını yiyenden hesabını sorarım. Sonuçta ben de insanım. Hasan’ım. Eksikliklerim olacak. Hatalarım olacak. Sizden tek şey bekliyorum. Ne olursa olsun yanlış yaptığımda hesabını sorun ama eksik kaldığım yerde de bana yardımcı olun. Çünkü İnegöl hepimizin. Birlikte yaşadığımız İnegöl’ümüzü birlikte yöneteceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum.”



SEBAHATTİN TEMİZ’DEN TEŞEKKÜR

İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Sebahattin Temiz ise şu ifadeleri kullandı; Ben de ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Eroğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dernek yönetim kurulumuzda olan meclis üyesi adayları kıymetli hemşerilerimiz Ertuğrul Meydan ile Av. Fatih Mucahid Berber’e başarılar diliyorum.”