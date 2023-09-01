Geçtiğimiz hafta ligin ilk maçında deplasmanda Erzincan spora karşı beklenmeyen bir oyun ve beklenmeyen bir sonuçla evine dönen temsilcimiz İnegöl spor Pazar günü ilk hafta BAY geçen Fethiye sporu evinde konuk edecek.Yeni sezona yeni bir yönetim,yeni bir teknik heyet ve yenilenmiş kadrosuyla lige iddialı başlayan temsilcimiz maalesef Erzincan’da beklenen performansı gösteremedi.Murat YOLDAŞ ciddi bir hazırlık döneminin ardından bu maça Bekir-Uğur Utlu ve Niyazi Batuhan’ın dışında 8 yeni oyuncuyla çıktı.Maça istekli başlayan ekibimiz maçın ilk yarısında Cengiz’le yakaladığı bir pozisyonu gole çevirebilse belki maçın seyri değişebilirdi.Ancak bu dakikalardan sonra Geçtiğimiz sezon bizim grubumuzda playof oynayan rakip yönetim bırakınca lige kısa bir süre kala yeni bir yönetim ve ardından sınırlı sayıda ve imkanlar ölçüsünde vasat bir kadro oluşturabildi.Bu nedenle maçtan önceki tahminlerde İnegöl sporun bu maçı kazanacağı hatta bazı kişiler farklı kazanacağını düşünürken maç öyle olmadı.Bende maç öncesi televizyon programımızda bu maçın üç ihtimalli bir maç olduğunu ilk maçların zor geçtiğini söylerken İnegöl sporun puan veya puanlar almasını beklediğimi söylemiştim.Gerçekten bu maç 3 ihtimalli başladı ancak maçın ilerleyen bölümlerinde Takımımızın müthiş uyumsuzluğu,basit top kayıpları müdafaa-orta saha ve ileri ucun birbirinden kopukluğu kalemizdeki 4-5 tane mutlak gol pozisyonları özellikle ilk yarıda tehlike çanlarını aleyhimizde çalmaya başladı.Devreye golsüz giren teknik heyetimiz devre arasında mutlaka gerekli uyarılarını yapmıştır.2,yarıda 5 değişiklik yapmasına rağmen takımda uyum sorunu çözülemedi.Uzun ve tecrübeli bir santraforumuz var ancak bu oyuncuya kanatlardan ortalar yapamadık.Cengiz Eski Cengiz değil Niyazi ise hep aynı nakarat.Neden gönderilmediğini anlamadım.Diğer tecrübeli orta sahamız Uğur Utlu geçen yılında gerisinde kaldı.Alışkanlık haline getirdiği yan pas-Geri paslarınla izlerken bizi yıldırdı.Okan eski Okan değil sağ bekte başarılı olamadı.Halbuki sağaçık oynayan oyuncular bindirme yapsınlar diye iyi sağ bek oynarlar ancak Okan’da bunu göremedik.Halbuki Okan ve Cengiz bu kadar tecrübe kazandıktan sonra bu takımı uçurabilirlerdi Olmadı.Yeni transferler için karar vermek bence erken.İzlemeye devam edeceğiz.Kısaca bu kadar oyuna bu sonuç olur.Bu sonuçtan çok büyük umutlarla ve nokta atışlarla Murat YOLDAŞ’ın önerileriyle kurulmuş ve uzun bir hazırlık dönemi geçirmiş bir takımın bu kadar uyumsuz ve etkisiz oynaması Başta Osman sevim ve yönetiminin büyük fedakarlıkla bu taşın altına koyarak kurdukları bu geniş ve alternatifli kadronun böyle etkisiz oynayıp evine eli boş dönmesini HİÇ AMA HİÇ HAKETMEDİLER.Umarım teknik heyetimiz ve Oyuncularımız bunu bir araya gelerek ve birbirlerine sıkı sıkıya sarılarak değerlendirir ve Yarınki Fethiye maçında Beklediğimiz ve özlediğimiz İnegöl sporu sahaya yansıtırlar.Umarım Bu mağlubiyetten sonra teknik heyet bu maçı futbolcularla birlikte izleyip Fethiye maçı için gerekli önlemleri almıştır.

Sonuç olarak İnegöl spor lige iyi bir başlangıç yapamadı.Bu maçta Etkisiz ve en önemlisi uyumsuz oynadı.Çok pas hatası yaparak rakibini üzerine adeta davet etti.Kalesine gelen 4-5 net gol pozisyonundan sadece bir tanesi gol oldu.Golden sonra ileri ucu çoğaltamadı.Bunun sonucunda sahadan boynu bükük ayrıldı.Bu maçta kafilede görevli yönetici kardeşlerimizin dediği gibi bu maçın bir kaza olduğunu kabul ederek Fethiye maçına bakalım.Pazar günü Şehir stadında saat 17.00 başlayacak maçımıza 3 aydır hasretle takımlarını özleyen taraftarlarımızın tribünleri tıklım tıklım doldurmalıdır. Sabırlı olmalıyız.Tahriklere kapılmadan kulübümüze maddi manevi zarar vermeden ancak ısrarla alkışlayarak destek vermeliyiz.Evimizdeki bu ilk maçta Sabır şart.Takımımızda bunun bilincinde olarak canını dişine takarak ve güzel bir futbol oynayarak 3 puanı alarak Taraftarlarımızla kucaklaşmalıdır.Beklentimiz budur.Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl sporumuzun Fethiye maçı başarılarını yazmak dileğiyle.”BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”.