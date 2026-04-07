Geçtiğimiz hafta evinde Erzincan’ı 4 golle geçen temsilcimiz İnegölspor Cumartesi günü çıktığı Adana 01 deplasmanında 64 dakika başa baş mücadele ederek ve Yasin’in güzel golü ile öne de geçmesine rağmen maçın son 20 dakikasında sahanın her yerinde inanılmaz bir çöküşe geçerek bu sürede kalesinde gördüğü 4 golle Yeni hocasıyla çok umutlu gittiği Adana’da Play-off’a sırtını döndü.

Bu mağlubiyetle 54 puanda kalan temsilcimiz fikstürde 7. sırada kalarak Adana’ya kadar peşinden gelip büyük destek veren taraftarlarını ve yönetimini çok üzdü. Bu üzüntü Yönetimin Teknik direktör Koray Palaz ve ekibi ile yollarını ayırmasına sebep oldu.

Rakip Adana 01 takımı 58 puanla play-oof içerisine ciddi olarak girdikten sonra evinde konuk ettiği İnegöl sporu mutlak yenmek için çıktığı maçta evdeki hesap çarşıya uymadı. Maça iyi başlayamadı maçın ilerleyen bölümlerinde rakibine bir türlü üstünlük kuramadı. Maçın ilk 60 dakikasında bu etkisiz oyununun faturasını kalesinde gördüğü golle ödedi. Ancak 64 dakikada Mehmet Alp’in golü ile beraberliği yakaladıktan sonra bir anda şahlanarak her üç bölgede İnegöl spora büyük bir baskı kurdu .Bu baskıya her bölgede teslim olan rakibi ayağında top tutamayınca Denizhan’ın rakip müdafaayı ipe dizer gibi dizerek attığı galibiyet golünden sonra maçın 87 dakikasında oyuna aldığı Tuna Sezen tüm müdafaamızı yine ipe dizer gibi dizerek attığı 2 güzel golle maçın sonucunu ilan etti. Adana bu galibiyetle Play-off’ta bende varım dedi.

İnegölspor’a gelince Teknik heyet maça Özcan dışındaki klasik on biriyle çıktığı maça çok iyi başladı. 2 dakikada Kerem’in direkten dönen topunu altı pastan gol yapamayan Yasin 50. dakikada güzel bir vuruşla gol perdesini açtı. Ancak Tecrübeli golcümüz bu maçta kaçırdığı 2-3 mutlak pozisyonu inanılmaz bir şekilde çimlere gömünce maalesef bu play-off’u çok etkileyen bu önemli deplasmandan eli boş dönmemize sebep oldu. Hele bir pozisyon var ki topu dışarı atmanın zor olduğu bir topu dışarı atarak saç baş yoldurdu. Maça iyi başlayan temsilcimiz bu direncini tam 60 dakika sürdürünce bu deplasmandan en az 1 puanla döneceğimize inanmak üzere olduğumuz bu dakikadan sonra Takımımız maçın son 20 dakikasında adeta oyunu bırakarak sahada gezinmeye başladı.2.ligin en tecrübeli geri dörtlümüz tel tel dökülmeye ikili mücadelelerde yerlerde sürünmeye başladı. Orta sahamız özellikle Kart cezalısı olarak ara verince dönüşü tam bir faciaya dönüştü. Bu maça kadar ön liberoda inanılmaz işler yapan Emre gitmiş sıradan bir 3 .lig topçusuna dönüştü. Yusuf ve Kerem de ona uyunca orta sahamız rakibi karşısında aciz bir duruma düştü.1 ve 2 bölgemiz böyle olunca forvetin durumu da kaçınılmaz böyle oldu. Bu kötü gidişe dur demek isteyen Koray Palaz yaptığı değişikliklerle maçı çeviremedi. Maçın son 20 dakikasında hatlar arasında büyük kopukluklar başladı. Buna rağmen girdiğimiz pozisyonları çok beceriksizce gole çeviremedik. İnegölspor Play-off’u kaçırırsa bunda en büyük etken bu ligin en etkili 2 forveti haline gelen Taner ve Hüseyin’in getirdiği topları gol yapabilecek etkili bir golcümüzün olmayışıdır. Ancak geldiğimiz nokta sezon başında hedeflenen noktanın çok üzerindedir. Bu nedenle bu sezon forma giyen daha doğrusu ideal 11’imizin başarısıdır. Playof olmasa da bu başarılarını es geçemeyiz. Bu takım sezon başında hedeflenen kümede kalma puanını ilk yarıda elde etti. Bu başarılarından dolayı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Bu maçta görevini iyi yapan oyuncumuz yoktu. Koray hoca maça Özcan’la başlasaydı belki daha iyi olabilirdi.

Bu maçın en kayda değer olayı bu kadar tecrübeli oyunculardan kurulu müdafaamızın bu kadar kötü oynamasıdır. Bu gerçekten üzücü bir durum. Maçın son 20 dakikasında bu kadar aciz duruma düşmek neden?

Sonuç olarak İnegölspor Play-off yolunda önemli bir engel olan Adana 01 deplasmanında ilk 60 dakika iyi mücadele etmesine rağmen maçın son 20 dakikasında büyük bir çöküş yaşayarak 60 dakika önde götürdüğü maçın son 20 dakikasında kalesinde 4 gol gördü. Bu farklı mağlubiyet Play-off yolunda büyük bir engel çıkardı. Bu kötü sonucun faturası futbolun kaçınılmaz bir cilvesi olan yine oldu. Yeni gelen Koray Palaz üçüncü maç sonunda gönderildi. Play-off’un en önemli ve avantajlı bir takımı iken play-off’u çok zora sokmamızın nedeni bence Kepez ve Erbaa maçlarında kaybedilen 5 puanın moral bozukluğudur. Bu çok kolay maçlarda kaybedilen 5 puanımız olsaydı, şu anda 59 puanla Playof finallerinin hesaplarını yapardık. İsmail’in gönderilmesinden sonra yazdığım yazıda da belirttiğim gibi bu saatten sonra yeni hoca getirmek yerine yardımcı hocalarla devam edilebilir dedim. Yönetim böyle uygun gördü. Saygı duyarım. Bu gün evimizde playofun 4. sırasındaki Elazığ’ı konuk edeceğiz. Yenersek sırada 6. sıradaki Ankaragücü deplasmanımız var. Elazığ ve Ankaragücü maçlarını birkaç kez izledim. Bu iki maçta zor geçer. Ancak her ikisini yenersek yeniden Playof hesapları ciddiyet kazanacak. Umarız bu iki maçı da kazanırız. Temennimiz bu. İnegölspor’umuzun Elazığ maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”