Geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörü ile çıktığı İskenderun deplasmanından 1 puanla dönen temsilcimiz İnegölspor Cumartesi günü evinde ağırladığı 45 puanla 10. sıradaki düşme ve play-off iddiası olmayan Erzincan’ı her iki yarıda attığı ikişer golle evine gönderdi.

İnegölspor’un aldığı bu farklı galibiyetle puanını 54 yaparken averajla 54 puanlı diğer iki play-off rakibi İskenderun ve Ankaragücü’nün üzerinde 6. sırada yer aldı. Bu sıralamayı yazarken önemli bir noktayı hatırlatmadan geçmek olmaz. İnegölspor eğer çok kolay kazanabileceği Kepez ve Erbaa maçlarında çimlere gömdüğü 5 puanı kaybetmeseydi şimdi bu play-off sıralaması bizim lehimize çok farklı olacaktı. Maalesef o iki maç çok avantajlı olduğumuz play-off şansımızı zora soktu. Bu şartlarda oynadığı 4 gollü Erzincan maçından sonra galibiyetini uzun süre taraftarlarıyla kutladı.

Rakip Erzincanspor sezona iyi başlayamadı. Aldığı istikrarsız sonuçlarla zaman zaman play-off’a yaklaştı, zaman zaman uzaklaştı. Son 9 maçında sadece 4 gol yiyen ve geçtiğimiz haftalarda lider Muğla’nın çok sürpriz 2 puanını çimlere gömerek liderlikten etti. İnegöl’e küme düşme ve play-off iddiasından uzak geldiği maçta son oynadığı maçların tersi bir performansla hiçbir varlık göstermeden kalesinde 4 gol gördü. Bu 4 golden daha fazlasını da rakip forvet biraz dikkatli olabilseydi görebilirdi. Bu takımın bu durumu doğaldır. Bir takımın küme düşme ve play-off iddiası kalmayınca bu takımı maçlara motive etmek çok zordur. 2.ligin tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Ahmet Yıldırım’ın takımının bu kadar etkisiz oynaması şaşırtıcıydı. Oynadıkları Muğla maçındaki performansları çok dikkat çekiciydi.

İnegölspor’a gelince kart cezalarının bitmesi nedeniyle maça ideal kadrosuyla çıkan temsilcimiz kalede Emre Şeker, geride Enes-İbrahim-Mete-Orhan, ortada Özcan-Emre-Kerem, ileride Hüseyin-Yasin-Taner tertibiyle çıktığı maçın 2.yarının son yarım saatinde Özcan-Hüseyin-Yasin- Kerem-Emre’in yerlerine Yusuf-Taha Recep-Efkan-Ahmet ve H.Alp oyuna alındı. Bu değişiklikler takımımızı olumlu etkileyerek goller devam etti. Maça tam kadro çıkan temsilcimiz maçın başından sonuna kadar rakibine her alanda yaptığı presle adeta nefes aldırmadı. İlk gol erken geldi. Bu golden sonra dağınık oynayan Erzincan tamamen dağıldı. Kanatlardan getirdiğimiz toplar değerlendirilebilseydi tarihi bir fark olabilirdi. Kalede Emre Şeker kusursuz oynuyor. Bekir’i hiç aratmıyor. Devamını diliyoruz. Gelecek sezon kaleci sorunumuz olmayacak. Mete müdafaada İbrahim ile birlikte tecrübesini yansıtıyor. Bu sezon grubumuzda en göze batan genç stoperimiz Ahmet bu maçta dinlendirildi maçın sonlarında oyuna girdi. Böylece Müdafaada alternatifler çoğaldı. Bu durumlar önümüzdeki hafta geriden gelip play-off’un üst sıralarına yerleşen Adana 01 ile oynayacağımız bizim açımızdan play-off sıralamasını etkileyecek maçta bizi umutlandırıyor. Taha Recep’e verilen her şansı çok iyi değerlendiriyor. Daha fazla süre almalı.

Bu maçı yazarken maçın orta hakeminden bahsetmeden geçmek olmazdı. Öncelikle bu maçta her iki takımın hakeme ihtiyacı yoktu. Ancak bu maçın en kötü adamı orta hakemdi. Maçın başından sonuna kadar verdiği her karar tartışmalıydı. Bu sezon bu sahada gerek tribün gerek kulübeler ve en önemlisi sahada ter döken tüm oyuncuların tepkisini alan bir hakem gelmedi. Bir maç bu kadar kötü yönetilebilir. Bu hakemin bir amatör maç dahi yönetemeyeceği kanaati oluştu. Bence bunun sebebi 350 küsur hakemimizden 200’e yakını bahis skandalına karışınca liglerin devamını sağlamak için böyle garip hakemlere düdük veriyorlar. Bu kadar yanlış taktir hakkı bu kadar yanlış karar bir maça nasıl sığdı anlamak zor. Umarım gelecek sezon bu hakem konusuna ülke olarak bir çözüm bulunur. Yoksa bu ligler bu hakemlerle sağlıklı bir şekilde bitmez.

Sonuç olarak İnegölspor yeni teknik direktörüyle çıktığı 2 maçta 4 puan aldı. Play-off için 5 rakibi ile mücadele ediyor. Play-off için bu takımların en şanslısı iken Kepez ve Erbaa maçlarında inanılmaz derecede kaybettiği 5 puanla play-off iddiasını zora soktu. Ancak bu 5 rakibinden 3 tanesi ile maçı var. Bunlardan Adana 01 ile önümüzdeki hafta oynayacağımız maç kalan maçlarımız için referans olacak. Bu sezon başından bu yana yana oynayan bu oturmuş kadromuzla bu maçı kazanabileceğimize inanıyoruz. Çok zor bir deplasman maçı olacak. Umarız bu maçtan zaferle çıkarız. Bu duygu ve düşüncelerle Erzincan maçını farklı kazanan başta teknik heyetimizi oyuncularımızı ve tribünlerden büyük destek veren taraftarlarımızı kutluyor Adana 01 maçında başarılarını yazmak dileğiyle.

