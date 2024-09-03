Esenyurtlu çocukları geleceğe hazırladığı Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nin güz dönemi kayıtları başladı. Bilim, bilişim ve sanat alanında eğitimlerin verileceği kursların kayıtları 14 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Esenyurtlu çocukları bilime ve sanata yönlendirmek, ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nin güz dönemi kayıtları başladı. Öğrenciler bu üniversitede, ilkokul 2. sınıftan başlayarak 7. sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alıyor. Merkezde Fen, Matematik, İngilizce, Robotik Kodlama, Blok Tabanlı Programcılık, Deney ve bilim, Akıl ve Zekâ Oyunları, Mimari Resim, Ritim Müzik, Grafik Animasyon, Hızlı Okuma Teknikleri gibi 16 farklı eğitim programı sunuluyor.

Kayıtlar 14 Eylül tarihine kadar devam ediyor

16 Eylül’de başlayacak derslerde öğrencilere, tam zamanlı olarak 10 farklı modülde akademik ve uygulamalı eğitim verilecek. Öğrenciler 14 Eylül tarihine kadar merkezin 0212 302 96 35 numaralı telefonunu arayarak veya Çocuk Üniversitesi’ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.

“10 farklı modülde bilim, bilişim ve sanat eğitimleri veriyoruz”

Merkezde tam zamanlı eğitime geçtiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi Eğitim Programları Danışmanı Mutlu Demircioğlu, “Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’in önderliğinde başlatmış olduğumuz programlarımızda yaz dönemi eğitimlerinin sonuna geldik. 16 Eylül itibarıyla başlatacağımız yeni dönem programlarımızın kayıtlarını almaya başladık. 10 farklı modülde çocuklarımıza 16 farklı eğitim programı sunuyoruz. Hafta içi ve hafta sonları sabah ve öğlen programlarımız var. İkinci sınıftan 7. sınıfa kadar öğrencilerimiz eğitim programlarımızdan faydalanabiliyor. Burada akademik ve uygulamalı olarak bilim, bilişim ve sanat eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimiz, 4 ay boyunca okullarımızla paralel olarak devam edecek” dedi.

“Eğitimler gayet eğlenceli ve güzel geçiyor”

Eğitimlerde eğlenerek öğrendiklerini belirten ortaokul öğrencisi Belinay Doğa Çiftçi şöyle konuştu: “Eğitimler gayet eğlenceli ve güzel. Hiç sıkılmıyoruz. Zor da değil. Her çocuğun kolaylıkla yapabileceği şeyler öğreniyoruz. Burada bilgisayar kullanmayı, deney bilimle ilgili birçok şeyi, hızlı okuma atölyesinde ise kelimeleri nasıl yutmadan okuyacağımızı ve metinleri daha iyi nasıl aklımızda tutacağımızı öğrendik. Bütün arkadaşlarıma buraya gelmelerini tavsiye ediyorum.”

“Belediye Başkanımıza teşekkür ederim”

Yeni dönemde de merkezden eğitim almaya devam edeceğini ifade eden Mehmet Furkan, “Buradan çok memnunum. Bir sürü eğlenceli şeyler yapıyoruz. Umarım burası her gün açık kalır. Yeni dönemde devam edeceğim. Esenyurt Belediye Başkanımıza burayı açtığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.