Esenyurt Saadetdere E-5 Karayolu Avcılar yönünde aniden duran trafik nedeniyle 4 araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, karayolunda yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında E-5 Karayolu Saadetdere mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 61 EA 381 plakalı otomobilin sürücüsü aniden duran trafiği fark edince yavaşlamak istedi. O esnada arkasında seyreden bir araç önündeki otomobile çarpmamak için sağ şeride geçerken bir başka araca çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen karayolunda yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.