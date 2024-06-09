Ben Vautier, karısının kaybına dayanamayıp intihar etti.

Ünlü sanatçı, kendine özgü sloganlarıyla tanınıyordu ve 88 yaşında vefat etti. Eşi Annie, 5 Haziran’da felç geçirerek hayatını kaybetmişti.

Çiftin çocukları Eva ve Francois, yaptıkları açıklamada, "Onsuz yaşamak istemeyen ve yapamayan Ben, birkaç saat sonra evlerinde kendini öldürdü" ifadelerini kullandı.

Nice savcılığı, Vautier'in kurşun yarasıyla ölü bulunduğunu ve ölümüyle ilgili soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, "Kültür dünyası bir efsaneyi kaybetti" yorumunu yaparak Vautier'i "dil kuyumcusu" olarak tanımladı.

BENJAMİN VAUTİER KİMDİR?

Benjamin Vautier, Ben olarak bilinir. İsviçre kökenli Fransız sanatçı aynı zamanda grafik sanatçısı, heykeltıraş ve plastik sanatçısıydı.

Ben, sanat eğitimi almadı. 1950'lerin sonlarında Fransa'nın Nice şehrinde tuhaf objeler ve plaklar sattığı bir laboratuar-butik açarak kendini tanıtmaya başladı.