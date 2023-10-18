Bayrampaşa'da, mahkeme tarafından aldığı uzaklaştırma kararına rağmen eski eşinin yanına gitmesi ve yüzüne kimyasal madde fırlatması suçlamasıyla 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Yusuf Çavdar'ın davası, şikayetçi Yasemin Aksoy için adli tıp raporu alınmadığı gerekçesiyle bozuldu. Yeniden görülen davada, Yasemin Aksoy, tehdit edildiğini ve takip edildiğini iddia ederek şikayetini geri çektiği kararını yeniden değiştirdi. Bu gelişme üzerine mahkeme, sanık Yusuf Çavdar'a Yasemin Aksoy'un bulunduğu bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmama adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Duruşmada, sanık Yusuf Çavdar, çocukları görmek için eski eşinin yanına gittiğini ancak onu takip etmediğini söyledi. Yasemin Aksoy'un avukatı ise, sanığın tehdit ve hakaretlerine devam ettiğini belirterek şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme, Yasemin Aksoy'un yüzündeki izlere dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi ve adli kontrol tedbirini uygulamaya koydu. Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi, 12 yıl süren evliliğin ardından boşanmış olan Yusuf Çavdar'ın eski eşi Yasemin Aksoy'u rahatsız etmesi nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırılmıştı. Ancak bu kararın ardından da Çavdar, Aksoy'a saldırmış ve kimyasal madde fırlatmıştı. Yusuf Çavdar, bu olayın ardından tutuklanmış ve mahkemede tehdit suçundan 6 ay, yaralama suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.