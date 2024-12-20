İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Beykoz'da Görele Mahallesi'nde bir adrese 19 Aralık'ta operasyon düzenlendi. 'Çerkez Cengiz' olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu'nun evine gerçekleştirilen operasyonda 1 adet canlı vaziyette kaya kartalı, 1 adet canlı vaziyette Nil timsahı, 1 adet canlı vaziyette anakonda yılanı, 1 adet boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil nimsahı tahniti ele geçirildi. Konu ilgili firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA