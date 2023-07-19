Dün öğleden sonra meydana gelen üzücü bir olayda, bir kiralık ev sahibi, tartışmanın ardından kiracısını silahla öldürdü. Saat 15.50 sıralarında yaşanan olayda, ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. ile 15 yıllık kiracısı olan 43 yaşındaki Hüseyin Asar arasında kira artışı konusunda bir telefon tartışması yaşandı.

Tartışmanın hızla büyümesi üzerine Hüseyin Asar, iş yerinden çıktıktan sonra çocuğunu spor salonuna götürmek için motosikletiyle bina önüne geldi. Ancak, ev sahibi de Asar'ı takip etti ve binanın önünde tartışma devam etti. Bu sırada balkona çıkan Asar'ın oğlu, babasıyla ev sahibi arasındaki tartışmayı izlemeye başladı.

Tartışmanın kızışmasıyla birlikte ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., üzerinde taşıdığı silahı çekti ve Hüseyin Asar'ı çocuğunun gözleri önünde hedef alarak ateş etti. Asar, aldığı silahla açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından, çevredeki esnafın haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Ancak, olayı gerçekleştiren ev sahibi kaçmayı başardı. Polis ekipleri, kaçan ev sahibini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Hüseyin Asar'ın ölümüyle sonuçlanan bu trajik olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük bir şok etkisi yaratırken, yerel yetkililer de konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini açıkladı. Olayın arka planındaki detayların aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.