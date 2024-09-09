Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nun genç ve yetenekli yarışma takımı "Gökbörüler", 6. “Uluslararası Uzay Modelleri Şampiyonası'nda fırtına gibi esti. Şampiyonanın Aksaray ve Karaman etaplarında toplamda dokuz derece elde eden “Gökbörüler”, bu sonuçlarla Türkiye final etabına katılmaya hak kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu, 6. Uluslararası Uzay Modeli Şampiyonası’nın Aksaray etabının ardından Karaman etabına da damga vurdu.

Türk Hava Sporları Federasyonu tarafından uluslararası standartlara göre bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Uzay Modelleri Şampiyonası, dört farklı etaptan oluştu. Yarışmanın ilk iki etabında boy gösteren Kapsül Teknoloji Platformu’nun “Gökbörüler” takımı, Aksaray etabında üç, Karaman etabında ise üç farklı kategoride altı derece birden elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

“Gökbörüler”, 19-22 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek Türkiye final etabında da derece elde etmesi durumunda, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılarak ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onları bu alanlarda teşvik etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu’nun bu başarısı, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.