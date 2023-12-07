Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 18. ürünü olarak Ezine peyniri kayıtlara geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sevindirici haberi şu sözlerle duyurdu: "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz."

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adının tescil süreçlerinin devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

1- Gaziantep baklavası

2- Aydın inciri

3- Malatya kayısısı

4- Aydın kestanesi

5- Milas zeytinyağı

6- Bayramiç beyazı

7- Taşköprü sarımsağı

8- Giresun tombul fındığı

9- Antakya künefesi

10- Suruç narı

11- Çağlayancerit cevizi

12- Gemlik zeytini

13- Edremit zeytinyağı

14- Milas yağlı zeytini

15- Ayaş domatesi

16- Maraş tarhanası

17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini

18- Ezine peyniri