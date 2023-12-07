Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı! Kasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı!

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 18. ürünü olarak Ezine peyniri kayıtlara geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sevindirici haberi şu sözlerle duyurdu: "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz."  

Ekran görüntüsü 2023-12-07 121814

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adının tescil süreçlerinin devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.

1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
18- Ezine peyniri