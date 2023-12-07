Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 18. ürünü olarak Ezine peyniri kayıtlara geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sevindirici haberi şu sözlerle duyurdu: "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz."
AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adının tescil süreçlerinin devam ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini ön plana çıkarmaya devam edeceklerini ifade etti.
1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
18- Ezine peyniri