Bursa-Ankara karayolu üzeri girişinde meydana gelen kazada faciadan dönüldü; 1 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Ayhan B. Yönetimindeki 16 AYZ 329 plakalı TIR, önünde seyreden Reşit B. Yönetimindeki 16 ARR 941 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobil deki yolcu Sema B. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.