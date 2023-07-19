Sakarya'da gerçekleşen Palu ailesinin davasında karar verildi. 15 yıl önce Kocaeli'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili olarak Palu ailesi olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanık yargılandı. Tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi, tutuksuz sanıklar ise beraat etti.

Sakarya'da görülen Melike Tahnal'ın öldürülmesi davasının duruşması, Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, Melike Tanhal'ın eniştesi olan tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, müşteki avukatı tutuklu sanık Ustael'in en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Tuncer Ustael'in avukatı ise yazılı savunmalarını tekrarlayarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Tuncer Ustael, "Mütalaaya itiraz ediyorum. Yüzlerce ölüm olayı varken sadece Melike'nin ölüm olayına takılmışsınız. Melike ile herhangi bir ilişkim yoktur, ölüp ölmediği hakkında bilgim yok" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, Havva, İsa, Fatih ve Ayşe Palu ile Emine Ustael'in beraatine karar verdi. Tuncer Ustael ise "Olası kasttan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, "çocuğa cinsel istismar" suçundan ise beraat etti.

Olayın Arka Planı: Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken; Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayında gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Ancak aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle 'usul hatası' olduğu gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından karar bozulmuştu. Sonrasında, Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi ve bu kez Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili dava Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.