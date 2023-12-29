Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 lira olduğunu duyurmuştu.

3 Ocak'ta enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarındaki kesin artışlar da netleşecek. Emeklilerin zam oranı ise hala merak konusu.

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile emekli maaşlarındaki olası artışlara dair önemli ipuçları verdi.

Portakal'ın açıklamalarına göre, asgari ücrette yapılan yüzde 49'luk artışın ardından, emeklilere yönelik zam oranının yüzde 52-53 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Bu durumda, en düşük emekli maaşının 11 bin 200 ila 11 bin 400 arasında değişeceği öngörülüyor.

Ancak, yüksek maaş alan emeklilere uygulanacak oranın kademeli olarak belirlenebileceği belirtiliyor.

Fatih Portakal, Sözcü TV'de sunduğu "Ana Haber" programında şu açıklamaları yaptı:

"Asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı ve 17 bin 2 lira oldu. Şimdi emekliler bekliyor. En önemlisi de 7 bin 500 lira alanlar ne olacak? Yüzde 52-53 aralığında oran veriyorum. O da en düşük emekli maaşı 11 bin 200 veya 11 bin 400 arasında değişecek. Yüksek alanlara aynı olamayacak."

Portakal, kendi maaşını paylaşarak (24 bin lira) yüksek maaş alanlara yönelik zam oranının yüzde 38'in altında olmayacağı tahmininde bulundu.