Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic’i kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeni sezon kadro planlaması ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dün akşam İstanbul’a davet ettiği Filip Kostic ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı. Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi" denildi.