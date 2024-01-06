Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.