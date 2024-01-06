Ünlü Hollywood yıldızı Christian Oliver, Perşembe günü okyanusa düşen küçük uçakta iki kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

Indiana Jones Yildizi Ve 2 Kizi Ucak Kazasinda Hayatini Kaybetti 17045300445360

'Indiana Jones' filminin yıldızı Christian Oliver ve 2 kızı Karayipler'deki uçak kazasında hayatını kaybetti. Oyuncu, George Clooney ve Tom Cruise gibi isimlerle birlikte filmlerde rol almıştı.

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ÜNLÜ YILDIZ UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ 

Perşembe günü Bequia adası açıklarında gerçekleşen Karayipler'deki uçak kazasında, hayatını kaybeden Bequialı pilot Robert Sachs'ın yanı sıra Christian Klepser ve iki kızının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Christian Klepser'in sahne ismiyle Christian Oliver adlı ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Oliver'ın bir filmde birlikte çalıştığı yönetmen Nick Lyon, oyuncu için paylaştığı mesajında “Huzur içinde uyu arkadaşım” ifadelerini kullandı.

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Ayrıca Oliver'ın son paylaşımı yürekleri sızlattı. Ünlü oyuncu 4 gün önce Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Cennetten selamlar... 2024 biz geliyoruz" diye mesaj atmıştı.

Kaynak: Haber merkezi