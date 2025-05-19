Olay, Esenköy Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen üç şahıs, araçla istasyona gelen kadın müşteriye saldırdı. Marketin içinde yaşanan arbede sırasında kadın yere düşerken saldırganlar kadını darbetti. Olayı ayırmak isteyen bir market çalışanı da saldırıya uğradı. Saldırganlar, darbettikleri kadına ait aracı da gasbederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

3 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, P.D.'nin eski erkek arkadaşı ile beraberindeki iki kişinin kadını tartışmanın ardından takip ettikleri ve akaryakıt istasyonunda darbettikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.