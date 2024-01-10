Genellikle fiber internet veya kısaca “fiber” olarak adlandırılan fiber optik internet, düşük gecikme süresiyle saniyede 940 Megabit (Mbps) hıza ulaşabilen geniş bantlı bir internet bağlantısıdır. Teknoloji, şaşırtıcı bir şekilde ışık hızının yaklaşık % 70’i kadar hızlı veri gönderebilen fiber optik kabloları karşımıza çıkardı. Ek olarak fiber optik kablolar, diğer geleneksel kablo türleri kadar şiddetli hava koşullarına duyarlı değildir, bu durum internet kesintilerini sorgulamayı en aza indirmeye yardımcı olur. Ayrıca elektriksel parazitlere karşı dirençlidir.

Fiber, birden çok kullanıcının aynı anda birden fazla cihazla internete bağlanabilmesi için oldukça idealdir. Çok iyi bir fiber bağlantıya sahipseniz şunları rahatlıkla yapabilirsiniz:

Dosyaları hızla yükleyin ve indirebilirsiniz

Arkadaşlarınızla ve ailenizle sorunsuz çevrimiçi oyun oynamanın ve görüntülü sohbetin tadını çıkarabilirsiniz

Büyük fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere tüm sabit sürücünüzü, saatler yerine “dakikalar” içinde bulut teknolojileri kullanarak yedekleyebilirsiniz

2-3 saatlik filmleri klasik internete göre kat be kat daha hızlı indirebilirsiniz

Fiber Optik İnternet Nasıl Çalışır?

Fiber optik internet, bilgilerin elektrik yerine ışık formuyla iletilmesini sağlayan karmaşık bir teknolojidir. Bu ileri teknolojiyi oluşturan birçok unsur bulunur, ancak iki ana bileşen, fiber optikler ve fiber optik ağın “son mili” olarak adlandırılan kısımdır.

Optik Fiberler

Optik fiberler oldukça küçüktür (yaklaşık 125 mikron çapındadır veya insan saçından biraz daha büyüktür). Bu fiberlerin çoğu, kablolar oluşturmak için bir araya toplanmıştır (bakırdan yapılmış koaksiyel kablolarla karıştırılmamalıdır). Optik fiberler, elektronikte kullanılan 0’lar ve 1’lere benzer şekilde, bilgileri “ikili” biçimde ileterek, lazer veya LED ışık darbelerini hat boyunca taşır.

Son Mil

Bu süper hızlı ışık darbeleri hedeflerine ulaştığında, cihazlarınızın anlayabileceği ve kullanabileceği elektrik çıkışına dönüştürülür. Bu, optik ağ terminali adı verilen ve daha sonra sinyali kullanıcıya bir Ethernet bağlantısı üzerinden gönderen özel bir ekipman parçası tarafından gerçekleştirilir. Ana fiber ağ hattı ile son kullanıcı arasındaki mesafe “son mil” olarak adlandırılır (ancak genellikle bir milden çok daha kısadır).

“Saf fiber”, son kullanıcının evine, işyerine veya masaüstü bilgisayarına kadar uzanan fiber bağlantıları ifade eder. Fiberin tam hızını ve güvenilirliğini doğrudan tüketiciye sunduğu için bu, en hızlı ve en pahalı “son mil” seçeneğidir.

2 Dakikada Fiber Optiğin Geçmişi, Fiber Optik Ne Demek?

Pek çok insan fiber optiği yeni bir teknoloji olarak düşünse de, aslında telekomünikasyonda ilk kullanıldığı dönemler 1970’lere kadar uzanıyor.

1988’de ABD’yi Avrupa’ya bağlayan fiber optik kablolar okyanusun altına döşendi. Yıllar geçtikçe, suyun altına döşenen hatlar artırıldı ve bu nedenle günümüzde devasa bir fiber optik kablo ağı tüm dünyaya yayılmış durumda. Büyüyen fiber ağlar, yüksek hız sağlayabilmesi ve güvenilir veri iletimi ile telekom alanında dramatik ciddi ölçüde bir ilerleme sağladı (Bazıları ise fiber optik teknolojinin Bilgi Çağını mümkün kılan şey olduğunu düşünüyor).

Gelişmiş ülkelerde fiber optik hatlar yıllar önce eski bakır hatların yerini alarak, mevcut internet ağlarımızın çekirdeğini veya diğer bir tabirle “omurgasını” oluşturdu. Ancak son zamanlarda fiber hatlar kurmak bakır hatlardan daha uygun bir maliyete sahip. Bu nedenle, teknoloji gelişmeye devam ettikçe, fiber optik ağlar şehirler arasında ve doğrudan evlere doğru hızla genişliyor.

Fiberin Optik İnternetin Farkları Kısaca Nelerdir?

Temel fark, fiber optik internetin diğer internet bağlantı türleri gibi elektrik akımını kullanmamasıdır. Fiber, cam çekirdekten gelen ışığı kullanır.

İnternet teknolojileri zaman içinde önemli ölçüde gelişti. İşte hala kullanılan ana bağlantı türlerinin ve nasıl çalıştıklarıyla ilgili kısa bir özet:

Çevirmeli internet

20 yıl öncesine göre yaygınlığını büyük ölçüde yitiren çevirmeli bağlantı, genellikle bakırdan yapılan mevcut telefon hatlarını kullanır. Çevirmeli bağlantı, sabit hattın frekansını kullanır, bu nedenle bağlantı esnasında bir dizi bip sesi ve benzer sesler duyarsınız. Ve aynı hattı paylaştıkları için telefonu ve interneti aynı anda kullanamazsınız.

Çevirmeli bağlantıların ortalama hızı, indirme ve yükleme için yaklaşık 56 Kbps’dir (bu yaklaşık 0,05 Mbps’dir).

DSL İnternet

ADSL (dijital abone hattı) internet aracılığıyla veri iletmek için telefon hatlarını kullanır. Ancak çevirmeli bağlantının aksine DSL, duyulamayan frekansları kullanır, bu nedenle sesli telefon hizmetinizle rekabet etmez.

DSL için ortalama hızlar, indirme için 1 ile 100 Mbps arasında değişir ve yükleme için 20 Mbps’ye kadardır.

Kablolu İnternet

Kablolu internet, kablolu TV’nizin kullandığı “koaksiyel kablo” olarak bilinen aynı hattı (veya en azından aynı türde hattı) kullanır.

Kablolu internet hızları, ortalama olarak indirme için 940 Mbps’ye ve yükleme için 50 Mbps’ye kadar geniş ölçüde değişim gösterir.

Fiber İnternet Daha Mı Hızlı, Neden?

Yüksek hızlı internet bağlantıları, verileri birbirinden farklı hızlarda iletir. Daha hızlı olmasının yanı sıra, fiber optik internet yaygın olarak daha güvenilir olarak kabul edilir ve evden çalışanlar, oyuncular, çok kullanıcılı evler ve işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Ülkemizde Turkcell (Superonline), Türk Telekom (TTNET) ve Vodafone gibi fiber optik internet hizmetleri, yönlendiricinize kablolu bir bağlantı üzerinden saniyede 940 Megabit’e (Mbps) kadar simetrik indirme/yükleme hızları sağlayabilir.

Ancak hızı düşünürken, WiFi’nin etkisini görmezden gelmemek gerekir. Deneyimlediğiniz günlük bağlantı hızı, yönlendiricinize giren kablolu bağlantıya kıyasla sinyal gücünü kaybetme eğiliminde olan kablosuz teknolojinin kullanılmasıyla sınırlandırılabilir.

İnternet Kullanıcıları İçin Fiber Optik İnternetin Faydaları Nelerdir?

Hiper hızlı fiber internet, özellikle uzun mesafelerde, birden çok kullanıcının video akışı yapmak, online oyunlar oynamak, verileri yedeklemek veya aynı anda büyük dosyalar gönderip almak için oldukça uygundur (hız nerede yaşadığınıza göre değişebilir, nerelerde var olduğunu sorgulayabilirsiniz). Ayrıca günümüzde birçok yalın firma en uygun limitsiz kampanyalarıyla ve paketleriyle rekabeti artırıp daha uyguna internete erişim sağlamamızı da tetikliyor.

Fiber optik internet bağlantılı bir ev, ev güvenliğinden akıllı termostatlara, fırınlara, buzdolaplarına ve diğer cihazlara kadar tüm cihazlarda ve internete bağlı sistemlerde olağanüstü bir deneyim sunabilir, tabi bunlar biraz daha ileri bir seviyedir.

Örnek olarak, internet türüne göre büyük bir medya dosyasını (6,5 GB) indirmek ortalama olarak ne kadar sürer:

Çevirmeli: 11 gün

DSL: 1-14 saat

Kablo: 1 dakika – 14 saat

Fiber (Kaliteli bir bağlantı durumunda): Yaklaşık 1-5 dakika

Dark (Koyu) Fiber Nedir?

“Dark fiber” terimini duymuş ve ne anlama geldiğini merak etmiş olabilirsiniz. Bir fiber optik ağ kurmanın en büyük maliyetinin kablonun kendisi değil, kabloyu gömmek için zemini (altyapı sorgulama ve başvuru) kazmanın maliyeti olduğunu öğrenmek sizi biraz şaşırtabilir. Bu nedenle, kazma işlemi tamamlandığında, birçok telekomünikasyon şirketi gelecekteki “olası gereklilikler” için fazladan fiber optik kablolar döşer. “Dark fiber”, henüz kullanılmayan kabloları ifade ederken, “yanan fiber”, halihazırda bağlanmış (veya yanmış) ve telekom şirketleri tarafından fiber internet hizmetleri sunmak için kullanılan hatları ifade eder.