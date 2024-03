Bazen uyandığınızda üzerinizde kötü bir bitkinlik hissi oluşur. Her ne kadar yeteri kadar uyumuş olursanız olun, bu kötü hissi üstünüzden atamazsınız. Vücudunuz sürekli yorgun bir halde olur ve her tarafınızda ağrı hissedersiniz. Birçok kişi, bu durum yüzünden size hastalık hastası diye seslenebilir. Fakat durum bu kadar basit değildir. Tüm bu durumlar, fibromiyalji isminde bir hastalığa işaret ediyor olabilir. Fibromiyalji ismi verilen bu hastalık, vücudun çeşitli yerlerinde sürekli oluşan ağrıları ile kendini belli eder, fakat etkilediği yerler sadece ağrının hissedildiği kısımlar değil, tüm bedenimizdir.

İşin garip tarafı ise vücudun çeşitli yerlerinde oluşan bu ağrıların nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genelde bu ağrılar omuz, boyun ve sırt kısımlarında yoğun olarak hissedilebilir. Bu tür ağrılardan dolayı doktora gittiğinizde, doktorunuz herhangi bir şekilde size yardımcı olamayabilir, zira bu ağrıların nereden geldiği belli olmadığı için, tedavisi de sıkıntılıdır. Fibromiyalji hastalığı sadece ağrılarla değil, aynı zamanda psikolojik olarak da etkileyerek kişiye zarar verir. Bu hastalık nedeni ile kişide yoğun bir şekilde bitkinlik hissi oluşur. Bu his nedeni ile günlük işlerinizi gerektiği gibi yerine getiremeyebilirsiniz. Kişi genelde bu hastalıktan dolayı sürekli bir bitkinlik ve dinlenememişlik hissine boğulduğunda, çevresindeki diğer şeylere de ilgisini de kaybetmektedir. Bu durum kişinin psikoloji olarak da çökmesine neden olabilir. İşin kötü tarafı, bu sebeple psikolojik yardım alındığında, depresyon tanısı koyulup, ona göre tedavi uygulanabilir. Fakat bunun temelinde yatan neden fibromiyalji hastalığı olma ihtimali çok yüksektir.

Peki fibromiyalji tam olarak nedir? Bu hastalık aslına bakılırsa bir tür kronik ağrı sendromu olarak adlandırılabilir. Bu ağrı sendromu genelde yorgunluk, kas ve iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu gibi etkilerle birlikte görülür. Ayrıca tespit edilmesi zor olabilen bir hastalıktır. Kişi ne tür şikayetler ile doktora gideceğini kestiremeyeceği gibi, anlatılan şikayetler başka hastalıklara da işaret ediyor gibi görünebilir. Fakat doğru belirtilerin hepsi bir arada bulunduğunda işaret edilen tek bir hastalık kalır: fibromiyalji. Ancak bu hastalığın belirtilerini yakalamak, daha doğrusu bir bütün olarak düşünüp buna yönelik tıbbi yardım almak zordur. Bu nedenle öncelikle bu hastalığın tam olarak ne tür belirtilerinin olduğunu bilmemiz gerekmektedir. İşte fibromiyalji hastalığının belirtileri!

Fiziksel Belirtileri

Bu hastalık hakkında en belirgin olan durum, kişi üzerindeki fiziksel etkileridir. Öncelikle bu hastalık hali hazırda bir tür kronik ağrı sendromudur. Bu da vücut üzerinde kişiye ağrı hissettirebilecek bir etkisi olduğu söylenebilir. Bahsettiğimiz kronik ağrılar, vücudunuzun herhangi bir yerinde olabilir. Genellikle boyun bölgesi, omuzlar ve sırt kısmında yoğun olarak görülebilir bu ağrılar. Fakat belirli yerlerde özellikle bulunsalar da, vücudun tamamına hakim bir ağrı hissi oluşmaktadır. Her yerinizde bu ağrıyı hissedebilirsiniz. Herhangi fiziksel bir yara ya da bu tür bir duruma neden olabilecek bir kaza geçirmediğiniz halde, vücudunuzun her yerinde bu tür ağrılar hissediyorsanız, fibromiyalji hastalığından şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca bazı özel fiziksel belirtiler bu hastalığın daha çabuk teşhis edilmesini sağlayabilir. Örneğin kişinin ellerinde ve ayaklarına bir çeşit karıncalanma hissine benzer uyuşukluklar oluşabilir. Bu kişilerde sürekli uykusuzluk baş gösterebilir, aynı zamanda uyuma alışkanlıkları kazansalar bile, sürekli olarak dinlenemeden uyanmış olma durumu ile karşılaşabilirler. Burada asıl önemli olan nokta, fibromiyaljinin tek bir belirti ile ortaya çıkarılması güç olduğudur. Fibromiyalji, çeşitli belirti ve bulguların bir çeşit kombinasyonu olarak görülmeli ve teşhis edilmesi için, bu belirtiler bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Ruhsal Belirtileri

Fibromiyalji hastalığının en kötü etkilerinden biri de, ortaya çıkardığı durumlar, kişiyi psikolojik olarak kötü bir hale sokabilmektedir. Üstüne, fibromiyalji kaynaklı bu psikolojik rahatsızlıkları, başka bir duruma temellendirip ona göre bir tedaviye başlamaları da olasıdır. Bu tür psikolojik rahatsızlıklar genelde fibromiyalji gibi bir hastalıktan bağımsız olarak görülür ve o şekilde tedavi uygulanmaya çalışılır. Bu hastalık, kişide sürekli bir bitkinlik hissi oluşturmaktadır. Bu bitkinlik hissi, bir süre sonra kişiyi psikolojik olarak da çökertecektir. Sürekli yorgun olma durumu oldukça can sıkıcıdır ve bir süre sonra herhangi bir şeyden tat almayı kaybedersiniz. Devamında kişi çevresindeki olaylara olan ilgisini kaybeder ve bu durum depresyona kadar gidebilir. Ayrıca bu kişi aynı zamanda hafıza sorunları ile de karşılaşabilir. Fibromiyalji rahatsızlığı olan kişide ayrıca anksiyete, yani sürekli kaygı duyma durumunu ifade eden psikolojik sorun gözükebilir. Ağır depresyon vakaları her ne kadar az olsa da bu da ihtimal dahilindedir. Eğer sürekli bitkin olma kaynaklı bir can sıkıntısı belirtisini, üst kısımda saydığımız diğer fiziksel belirtiler ile birleştiriyorsanız ve tanıya uyuyorsanız, fibromiyalji olma ihtimaliniz yüksektir.

Fizyolojik Belirtiler

Fibromiyalji, fiziksel ve ruhsal olarak verdiği hasarlar dışında, vücudumuzun içerisine, iç organlarımız ve vücudumuzun işleyiş şekline de zarar verebilmektedir. Ayrıca verdiği bu zararlar oldukça geniş bir skalada gözükmektedir. Bu zararlar da diğer belirtiler ile bir bütün olarak ele alındığında hastalığın teşhisini kolaylaştırmaktadır. Fibromiyalji hastalığı, kişinin kalp atış düzenini bozabilmektedir. Kişi bu hastalık nedeni ile ani çarpıntılar yaşayabilir. Ayrıca gaz, ishal ve kabızlık gibi çeşitli bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Bunun yanında tansiyonun seviyesi ile ilgili bozulmalar görülebilir. Sık sık idrara çıkma, hassas bağırsak sendromu, kardiyak semptomlar ve jinekolojik sorunlar, hastalığın çeşitli organlarını kapsayan semptomlara neden olması ile birlikte ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca nörolojik sorunlar nedeni ile vücudun çeşitli yerlerinde uyuşma oluşabilir. Bu etkenler çeşitli koşullara göre de değişiklik gösterebilmektedir. Ayrı ayrı düşünüldüğünde başka hastalıkları da işaret etme olasılıkları yüksek olduğundan dolayı, bu fizyolojik belirtiler, saydığımız diğer fiziksel ve ruhsal belirtiler ile birlikte ele alınmalıdırlar.