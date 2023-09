Geçmiş dönemlerde Kredi Kayıt Büro’su tarafından öğrenilmekte olan kredi notu, gelişen sistemler sayesinde findex kredi notu sorgulama platformu üzerinden de yapılabilmektedir. Son birkaç yıl içerisinde gelişen bu sorgulama sistemine internet üzerinden ulaşılmaktadır.

İnternetten Kredi Notu Sorgulama Nasıl Yapılır

İnternet kanalından yapılan sorgulama yöntemi ile tüm kişi ve kurumlar her an her yerde internet bağlantısı ile kredi notu sorgulama işlemlerini gerçekleştirme şansına sahip olmuşlardır. Tüketicilere ve potansiyel banka müşterilerine herhangi bir bankaya gidilmesine gerek kalmadan kolaylık sunmakta ve kişilerin işlemlerinin sonuçlarına hızlı ulaşmasına olanak sunması sebebi ile de zaman kazanmasına yol açtığı için oldukça ilgi görmektedir.

Üyelik İşlemleri Nasıl Yapılır

Findex kredi notu öğrenme işlemleri için ilk olarak findeks.com adresine giriş yapılarak üye olunması gerekmektedir. Üye kaydının oluşturulmasının ardından kimlik bilgilerinin sisteme girilmesi ile findeks kredi puanı sorgulama işlemleri gerçekleşmektedir. Findeks.com platformu üzerinden yapılan sorgulama işleminin bankalar aracılığı ile yapılan sorgulamalardan farklılığı ise, findeks üzerinden yapılan sorgulama işlemleri kredi notu üzerinde bir düşüş etkisi yaratmamasıdır.

Bankalarda yapılan sorgulama işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu sorgulama işleminin gerçekleşebilmesi için ise bankaların tüketici adına bir kredi başvurusunda bulunmakta ve başvuru esnasında sorgulama sayfasına gelerek kredi notu hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bankaların yapmış oldukları bu sorgulama ile kredi notu öğrenilebilmektedir. Bilindiği gibi bankalara yapılan kredi başvurularının kredi notu üzerinde etkisi olması sebebi ile bankalar aracılığı ile yapılan kredi notu sorgulama işlemleri dezavantajlar doğurmaktadır.

Kredi Notu Sorgulama Ücretleri Nelerdir

Puan kaybının oluşmasına olanak sunmayan findex kredi notu öğrenme platformu üzerinden kredi notu öğrenme işlemi tamamlanarak bankalara bu not üzerinden kredi ya da kredi kartı başvurusu yapmak mümkündür. Findeks platformu üzerinden yapılan tüm sorgulamalar belli bir ücret talep edilerek gerçekleşmektedir.

Sorgulama işleminin gerçekleşmesinin ardından verilen adres üzerine bilgilendirme yazısı gelmektedir. Yazının gelmesinin ardından da ödemeyi tamamlamak mümkündür.

Bankaların ücretsiz olarak bu sorgulama işlemini gerçekleştirmesi sebebi ile tüketiciler findeks platformuna ücret vermemek adına bankacılık hizmetini kullanmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bankalar üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada kredi notu birkaç barem düşüş göstermektedir. Bu nedenle findex platformu üzerinden talep edilen sorgulama ücretinin verilmesi ve not üzerinde herhangi bir düşüşün söz konusu olmaması diğer sorgulama yöntemine göre oldukça avantajlı bir tablo ortaya koymaktadır.