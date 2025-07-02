Daha önce %10’luk ÖTV diliminde bulunan model, yeni düzenlemeyle %40’lık vergi dilimine girdi. Bu durum, aracın fiyatında 765 bin TL’ye varan bir artışa yol açtı. Haziran ayında 1.925.000 TL’den satılan Seal U EV’nin güncel liste fiyatı 2.690.000 TL olarak belirlendi. Kur ve enflasyon farklarının fiyatlara yansıması nedeniyle BYD, rekabetin yoğun olduğu elektrikli SUV pazarında geriye çekilmek zorunda kaldı. 2025 yılının ilk altı ayında Türkiye’de satış liderliğini elinde bulunduran Seal U EV, bu fiyat artışıyla birlikte Togg ve Tesla gibi rakipleri karşısındaki avantajını kaybetti. Öte yandan, Seal U’nun plug-in hibrit versiyonu olan Seal U DM-i modelinde fiyat değişikliği yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi