2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri, Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaparken, Türkiye Milli Takımı ise çıktığı iki karşılaşmada da galip gelerek, adım adım zafere gidiyor.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projesi ile dolu dolu bir yaz sezonu geçiren ve Erciyes’i yaz aylarında da sporun merkezi haline getiren Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi, U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor.

1850 metre yükseklikte Erciyes Dağı’nın eşsiz doğası ve tertemiz havasında spor hizmeti veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nda Türkiye başta olmak üzere Portekiz, Danimarka ve Romanya U-16 Milli Takımlarını ağırlıyor.

14, 16 ve 18 Eylül'de Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya'nın genç yeteneklerini bir araya getiren turnuvada, futbolun kalbi Erciyes’te atıyor.

14 Eylül’de oynanan ilk karşılaşmada Romanya’yı 5-1 gibi muhteşem bir skor ile geçen U-16 Türkiye Milli Takımı, 16 Eylül’de oynanan ikinci maçta ise Danimarka’yı 4-2’lik net bir skor ile yenmeyi başardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, U-16 Milli Takımlar Hazırlık Turnuvası’nda milli takıma başarılar dileyerek, “Bizim çocuklar Erciyes’te adım adım zafere gidiyor. A Milli Takımımız, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’mizde düzenlenen U-16 Milli Takımlar Futbol Turnuvası’nda Danimarka’yı 4-2 gibi muhteşem bir skorla geçti. Genç futbolcularımızı ve teknik heyeti yürekten kutluyorum. Başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

Turnuva, 18 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de oynanacak Danimarka-Romanya ve Türkiye-Portekiz maçları ile tamamlanacak.

Uluslararası standartlarda inşa edilen, sporculara yüksek rakımda antrenman yapma imkânı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sporcuların fiziksel performanslarını geliştirmelerine ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerine yardımcı oluyor.