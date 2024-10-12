Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah kuvvet çalışması ve koşu yapılırken topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üçe üç oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan Victor Osimhen kendisine hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.