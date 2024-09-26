Galatasaray, PAOK mücadelesiyle Yunan takımlarına karşı 7. maçında 6. galibiyetini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Yunan takımı PAOK’u 3-1 mağlup ederken, Yunan ekiplerine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı-kırmızlılar bu maçla Yunan temsilcileriyle 7. kez oynarken, 6. galibiyetini elde etti. Geride kalan tek maçta ise yenildi.

Cimbom PAOK, Panathinaikos, Olympiakos ve Panionios ile oynadığı 7 müsabakada 12 gol kaydederken, 5 gol yedi.