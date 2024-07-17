İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği Gastro İnegöl mutfağı, muharrem ayı dolayısıyla özenle hazırladığı ve usta eller tarafından kaynatılan aşureleri İnegöllü vatandaşlarla buluşturdu. Gastro İnegöl önünde kurulan stantlarda dağıtılan aşureler, vatandaşın gönlüne sıcaklık kattı. Aşure dağıtım programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, protokol ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



‘'İnegöl'de aşure gibi renkli bir çiçek bahçesi''

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri kazan başına geçerek aşure ikramında bulundular. İkramların ardından açıklamada bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘'Öncelikle tüm İnegöllü vatandaşlarımızın muharrem ayını ve Aşure gününü kutluyorum. Her yıl muharrem ayının onuncu günü aşure kazanları kaynıyor. Aşure de farklı lezzetlerin ve tatların bir araya getirilerek aynı kazanda pişirildiği bir yiyeceğimiz. İnegöl'ümüzü de buna benzetiyoruz. Pek çok toplumlardan, etnik kökenden vatandaşımızın gelip bu şehirde buluştuğu, kardeş olduğu, bir beraber olduğu renkli bir çiçek bahçesi. Aşure gibi birbirine karıştığı bir yer diyoruz İnegölümüz için. Dolayısıyla bu yönüyle de birlik ve beraberliğe, bereket ve huzura vesile olmasını diliyorum. Tüm evlerimizde aşure hazırlıkları yapılıyor, ikram edilmesiyle komşu ve akrabalık bağları güçlendiriliyor. Bu vesileyle Hz. Hüseyin efendimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aşure ikramımızın bereketli olmasını diliyor, yiyenlere afiyetler diliyorum.'' dedi.



Konuşma sonrası İnegöl Kaymakamı Eren Arslan'da tüm İslam aleminin aşure gününü ve muharrem ayını tebrik ederek ikramları için İnegöl Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Alper Taban ve protokol üyeleri alanda vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.