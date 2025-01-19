İsrail Başbakanlık Ofisi, esirlerin serbest bırakılmasının TSİ 17.00’den sonra gerçekleşeceğini duyurdu. Diğer yandan, İsrail hükümetinde önemli bir gelişme yaşandı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi'nde yapılan ateşkes anlaşmasına tepki olarak hükümetten istifa etti. Hamas'ın serbest bırakacağı esirlerin isimlerini İsrail'e bildirmemesi nedeniyle yaşanan gecikme, ateşkesin uygulanmasına 3 saatlik bir rötar getirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in bugün serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini resmi olarak aldığını doğrulayarak, “ayrıntıların kontrol edildiğini” açıkladı. Yapılan açıklamada, “Esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin plana göre Gazze'de 1. aşama ateşkes yerel saatle 11.15'te (TSİ 12.15) yürürlüğe girecek” ifadeleri kullanıldı.

"Esirlerin serbest bırakılması TSİ 17.00'den sonra gerçekleşecek"

İsrail Başbakanlık Ofisi, esirlerin serbest bırakılmasının TSİ 17.00'den sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

Hamas, bugün serbest bırakılacak 3 İsraillinin isimlerini açıkladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin esir sorunu çözüldü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması çerçevesinde bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, esirlerin isimleri Romy Gönen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtanbar Khair (31) olarak belirtildi.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben Gvir ile 2 bakan hükümetten istifa etti



İsrail hükümetinde ateşkes depremi yaşandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması nedeniyle hükümetten istifa ettiğini açıkladı. Ben Gvir'in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) tarafından yapılan açıklamada, ulusal güvenlik bakanının yanı sıra 2 bakanın daha Netanyahu'nun kabinesinden ayrıldığı aktarıldı.

“Saldırılar devam ederse hükümete yeniden katılmayı teklif ederim”

Ben Gvir, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde koalisyondan ayrılacağını açıklamıştı. Ben Gvir, anlaşma ile serbest bırakılacak olan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının İsrail için bir tehdit olduğunu öne sürmüştü. Hükümetin ateşkesin ardından saldırılarına devam etmesi halinde ise partisinin hükümete yeniden katılmayı teklif edeceğini ifade etmişti.