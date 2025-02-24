Gençlik Meclisi fakülte temsilcileri aracılığıyla 5 üniversiteden mühendislik fakültesi öğrencileri, Konya’nın teknik altyapısının nasıl yönetildiğini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, geleceğin mühendis adayları için Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne kapsamlı bir teknik gezi düzenledi.

Gezi kapsamında, Konya’nın altyapı ve teknik hizmetlerinin yürütüldüğü atölyeler ile şehrin tüm üst geçit, yürüyen merdiven ve asansör bakım süreçlerinin yönetildiği Bakım Onarım Otomasyon Merkezi (BOOM) ziyaret edildi.

Bunun yanı sıra öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki, hareketli duba ve bariyerler, hizmet binalarındaki ısıtma sistemleri, araç alt geçitlerindeki drenaj sistemleri ve bunların kesintisiz çalışmasını sağlayan jeneratör ve UPS'lerin takibinin yapıldığı sistemi de yakından görme şansı buldu.

Gençlik Meclisi fakülte temsilcileri aracılığı ile 5 üniversiteden geziye katılan mühendislik fakültesi öğrencileri, Konya’nın teknik altyapısının nasıl yönetildiğini yerinde gözlemledi.

BOOM’un şehirdeki tüm yürüyen merdiven, duba ve bariyerler, ısıtma sistemleri, alt geçitlerindeki drenaj sistemleri, jeneratör ve UPS'lerin ve asansörlerin bakım süreçlerini uzaktan nasıl koordine ettiğini öğrenen öğrenciler, merkezin otomasyon sistemlerine olan ilgilerini dile getirdi.

GENÇLİK MECLİSİ GENÇLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gençlik Meclisi, teknik gezilerle üniversite öğrencilerine sektörel bilgi kazandırmayı, yerel yönetimlerin teknik altyapısını tanıtmayı ve mühendislik öğrencilerini sahadaki uygulamalarla buluşturmayı hedefliyor. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlanmaya devam edilecek.